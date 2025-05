Der Bayerische Wirtschaftsverband fordert die Streichung eines Feiertags – das soll der Wirtschaft helfen. Ein möglicher Streichkandidat und was SWR3Land zu der Idee sagt – hier!

Länger und mehr arbeiten – das fordert die Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) und will damit die schwächelnde Wirtschaft ankurbeln. „ Wir brauchen mehr Arbeit, weniger Feiertage “, wird vbw-Präsident Wolfram Hatz von der Bild-Zeitung zitiert.

Der Geschäftsführer Bertram Brossardt ergänzt, dass man Ostermontag, Pfingstmontag oder den zweiten Weihnachtsfeiertag streichen könnte. Ein Feiertag weniger „ würde der deutschen Wirtschaft viel bringen und die Arbeitnehmer nicht stark belasten “, so Brossardt. Am ehesten wäre der Pfingstmontag verzichtbar, so Brossardt. Europaweit habe Deutschland im Vergleich mit den Nachbarländern die meisten Feiertage.

Dass Feiertage gestrichen werden sollen, war auch SWR3 Topthema:

SWR3 Topthema 14.5.2025 Feiertage streichen? Das fordert ein Wirtschaftsverband Dauer 2:54 min Der Bayerische Wirtschaftsverband fordert die Streichung eines Feiertags – das soll der Wirtschaft helfen. Ein möglicher Streichkandidat – hier!

Noch gibt es alle Feiertage – wie du mit Brückentagen am meisten Urlaub rausholst, kannst du hier lesen ⬇️

Feiertage streichen? Das ist der Grund

Der Grund für die Forderung: die schwächelnde deutsche Wirtschaft. Neben dem Verband der Bayerischen Wirtschaft fordern auch andere Verbände und Ökonomen eine Feiertagsstreichung. Zahlen der Gesellschaft für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) von 2023 sollen die Forderungen belegen.

Demnach habe Deutschland die kürzesten Jahresarbeitszeiten weltweit. 2023 arbeitete ein Arbeitnehmer in Deutschland laut OECD durchschnittlich 1.343 Stunden. Das seien 92 Stunden weniger als in Österreich, 186 Stunden weniger als in der Schweiz und 391 Stunden weniger als in Italien.

Feiertag streichen: Das soll es bringen

Das arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft (IW) rechnete aus, dass ein zusätzlicher Arbeitstag das Bruttoinlandsprodukt je nach Berechnungsmethode um 5 bis 8,6 Milliarden Euro steigern könnte.

Vorschlag aus Bayern: Pfingstmontag abschaffen – das sagt die SWR3 Community!

Anneta Politi und Kemal Goga haben euch in der SWR3 Morningshow gefragt, was ihr davon haltet, einen Feiertag abzuschaffen. Die Frage hat euch sehr beschäftigt und wir haben viel Feedback von euch bekommen. Der große Teil von euch ist von dem Vorschlag nicht gerade begeistert, aus ganz unterschiedlichen Gründen. Viele haben auch Gegenvorschläge, um die Wirtschaft anzukurbeln.

Hier anhören oder einfach weiterlesen:

SWR3 Morningshow 14.5.2025 Einen Feiertag streichen? Das sagt SWR3Land Dauer 2:45 min Verschiedene Wirtschaftsverbände und Institute fordern einen kirchlichen Feiertag zu streichen. Das soll der Wirtschaft helfen. Was sagt SWR3Land zu der Idee?

Wie wäre es, wenn kirchliche Feiertage nur noch für Kirchenmitglieder gelten würden? Die anderen haben da eh Nix mit am Hut.

Feiertage abschaffen? Dann fangen wir am besten mit Bayern an. Die haben die meisten Feiertage, Heiligdreikönig am 6.1. und Maria Himmelfahrt am 15.8. die können abgeschafft werden ... und dann schauen wir mal weiter ...

Wenn der Bayrische Verband einen Feiertag abschaffen möchte, dann können sie ja als Vorbild zum Beispiel mit „Mariä Himmelfahrt“ im eigenen Bundesland anfangen.

Ihr wollt mitdiskutieren? Hier zu den Kommentaren springen.

Oder auf Instagram kommentieren! ⬇️

Social-Media-Beitrag auf Instagram von swr3online

Wir mögen mehr Feiertage als manche Nachbarländer haben, aber zum Teil werden dort auch Feiertage „nachgeholt“, wenn sie auf ein Wochenende fallen!

So eine Idee kommt nur von Reichen die schon mehr als sechsstellig im Jahr verdienen. Einen zu streichen trifft nur wieder Menschen mit kleinen und mittleren Einkommen die eh schon das Land am laufen halten.

Wir sollten doch alle wieder zusammen auf die 40 Stundenwoche zurückgehen. Da wäre uns bestimmt mehr geholfen.

Manchen von euch ist es aber auch egal, weil sie in Berufen arbeiten, bei denen es eh keine Feiertage gibt.

Da ich ohnehin auch an Feiertagen arbeite (Wohnheim Menschen mit Behinderung) ist es mir persönlich relativ Wurst, bedeutet halt weniger Zuschläge.

Das ist mir egal. Fahre Lkw mit Gemüse. Bei uns gibt es keinen Feiertag.

Feiertag streichen – Was denkst du darüber?

Was sagt ihr zu dem Vorschlag, einen Feiertag abzuschaffen? Oder habt ihr noch andere Gedanken zu dem Thema? Schreibt es uns in die Kommentare!