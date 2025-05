10 Cent pro Stunde: Das billigste Parkhaus Deutschlands ist in SWR3Land!

Orte, an denen wir günstig parken können, gibt es noch! Und noch besser: Das billigste Parkhaus steht sogar in SWR3Land – in Bietigheim-Bissingen. Habt ihr noch mehr Geheimtipps für uns? 😏

Schock, wenn man die Parkkarte in den Automaten schiebt und der Preis angezeigt wird ... Obwohl man sein Auto doch gar nicht so lange geparkt hatte! Wer kennt es nicht? Umso schöner ist es, wenn es noch Orte gibt, an denen das Parken kein halbes Vermögen kostet. Oder Auto schnell mal auf dem Gehweg parken? Was ihr beachten müsst: Das könnte teuer werden ... Auto auf dem Gehweg parken? In diesem Fall wirds richtig teuer! Parkplätze in der Stadt sind Mangelware. Um kurz mal was zu besorgen, kann man sich ja auch mal schnell seitlich auf den Gehwegrand stellen, oder? Billigste Parkhaus ist in SWR3Land: Bietigheim-Bissingen Deutschlands günstigstes Parkhaus steht im Kreis Ludwigsburg. Und zwar in Bietigheim-Bissingen. Dort kostet das Parken je Stunde unschlagbare 10 Cent! 2017 eröffnete die Stadt Bietigheim-Bissingen diese Tiefgarage in der Löchgauer Straße. Jetzt denkt ihr bestimmt, wahrscheinlich befindet sich das Parkhaus Mitten im Nirgendwo ... Aber nein! Die 80 überbauten Stellplätze liegen direkt an der Bietigheimer Fußgängerzone mit vielen Geschäften, Restaurants und Arztpraxen. Die Gehzeit zum Bürgeramt beträgt auch nur eine Minute. Warum die Stadt das macht? Laut „Bild“ soll die Innenstadt so konkurrenzfähig bleiben, weil es in der direkten Umgebung ein großes Einkaufszentrum gebe. Unsere Moderatoren haben sich in der SWR3 Morningshow auch sehr über dieses Parkhaus gefreut: Nachrichten 13.5.2025 SWR3 Morningshow: Günstigstes Parkhaus Dauer 1:59 min SWR3 Morningshow: Günstigstes Parkhaus in Bietigheim-Bissingen. Auto günstig parken – welche Geheimtipps habt ihr? Kennt ihr ein Parkhaus, das noch billiger ist? Oder wo es auch günstige Preise gibt? Vielleicht habt ihr ja Tipps, die ihr auch gerne teilen wollt 😉