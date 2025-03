per E-Mail teilen

Ob Aktien-Anfänger oder Börsen-Guru – ETFs spielen bei vielen Anlegern eine Rolle. Momentan sieht es in dem Bereich aber düster aus. Was tun? Eine Einordnung vom Finanzexperten.

ETF ist die Abkürzung für den englischen Begriff „exchange-traded fund“. Dahinter verbirgt sich ein Fonds, der an der Börse gehandelt wird und die Zusammensetzung und Entwicklung eines Wertpapierindex nachbildet. Mithilfe eines Sparplans kann man so mit wenig Geld schon etwas zusammensparen.

ETF – jetzt verkaufen oder was tun? Das sagt der Finanzexperte

Wer von euch ETFs in seinem Depot hat, wird es wahrscheinlich schon gemerkt haben: Momentan sieht es an der Front nicht so toll aus. Viele Aktien stehen tief im Minus. Aber: Ihr solltet durchhalten und dem Reiz, schnell alles zu verkaufen, standhalten. Das sagt zumindest Saidi Sulilatu vom Geldratgeber Finanztip – langfristig erhole sich die Börse wieder.

Warum die Lage an der Börse gerade so ist, wie sie ist, und was das Ganze mit US-Präsident Donald Trump zu tun hat, erklärt Sulilatu:

Finanzexperte: Jetzt mit ETFs anfangen und was für die Altersvorsorge tun

Jetzt stellt sich die Frage: Wenn man noch keine ETFs hat – sollte man sich dann jetzt vielleicht welche zulegen? „ Es ist immer eine gute Zeit, mit dem Thema Aktien-ETF für den eigenen Vermögensaufbau anzufangen “, sagt Sulilatu. Denn man sollte sich dabei langfristig orientieren und 15 Jahre und mehr vorausdenken – da spielten so kurzfristige Entwicklungen wie momentan keine Rolle.