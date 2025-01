Donald Trump wird am Abend unserer Zeit zum 47. Präsidenten der USA ernannt. Wie das abläuft, kannst du im Livestream verfolgen

Bereits seit November steht fest: Donald Trump wird der 47. Präsident der USA. Am Montagabend ist es soweit und Trump wird vereidigt. Trumps "Oath of Office" ist für 11:47 Uhr (Ortszeit) geplant, in Anlehnung an den Beginn der 47. Präsidentschaft der USA. Um 12 Uhr mittags (Ortszeit) beginnt seine Amtszeit - das schreibt die US-Verfassung vor. In Deutschland ist es dann 18 Uhr.

Hier könnt ihr die aktuellen Entwicklungen zur Vereidigung von Trump in der Sondersendung der Tagesschau verfolgen:

Trump kündigt Veränderungen an

Trump hat angekündigt nach seinem Amtsantritt direkt einige Veränderungen anzustoßen. Er will weitreichende Einschränkungen mit Blick auf Transgender-Rechte durchsetzen. Außerdem sagte er, er wolle den Russland-Ukraine-Krieg in kürzester Zeit nach seinem Amtsantritt beenden und will strikt gegen illegale Migration vorgehen.

Mehr Informationen auch im Live-Ticker 👇