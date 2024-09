per E-Mail teilen

Das Verkehrszeichen mit der Schneeflocke sehen Autofahrer öfter. Aber gilt es nur im Winter? Du denkst, du kennst du Antwort? Bist du dir da ganz sicher? Dann schau mal hier!

Ein Verkehrszeichen mit Geschwindigkeitsbegrenzung und darunter eine Schneeflocke. Dieses Straßenschild kennst du vermutlich auch, oder?

Viele denken, das bedeutet: Tempobegrenzung bei Schneefall oder Glatteis im Winter. Aber gilt die Geschwindigkeitsbegrenzung auch im Sommer oder im Herbst und bei ruhigen Wetterverhältnissen? Nee, oder?

Verkehrszeichen mit Schneeflocke: Gilt es nur im Winter bei Schnee?

Tja, falsch gedacht! Das Verkehrszeichen mit Tempolimit gilt immer, völlig unabhängig von der Jahreszeit oder den Wetterverhältnissen. Die Schneeflocke ist keine Einschränkung für die Geschwindigkeitsangabe, sondern nur eine zusätzliche Ergänzung.

Heißt: Wenn auf dem Verkehrszeichen Tempo 80 steht und es ist eine Schneeflocke drunter, dann ist die Geschwindigkeitsbegrenzung immer, und nicht nur im Winter, auf 80 festgelegt.

Ja, ist wirklich so – wir haben nachgefragt bei Michael Gebhardt vom ADAC. Hier ist unser Gespräch zwischen ihm und SWR3 Moderator Michael Wirbitzky in SWR3 MOVE mit der Erklärung dazu, was die Schneeflocke dann überhaupt soll:

SWR3 MOVE 2.9.2024 An alle Autofahrer: Gilt das Verkehrszeichen mit Schneeflocke nur im Winter? Dauer 2:24 min Nachgefragt: Wann gilt das Verkehrszeichen mit Schneeflocke?

Tatsächlich war ein Fall genau zu diesem Verkehrszeichen auch schon vor dem Oberlandesgericht Hamm. Im Jahr 2014 wurde dazu ein Urteil festgehalten. Ein Autofahrer hatte versucht, sich gegen eine Geldbuße wegen Geschwindigkeitsüberschreitung zu wehren. Mit der Begründung, dass zu dem Zeitpunkt des Verstoßes im Januar keine winterlichen Straßenverhältnisse geherrscht hätten.

Für die Richter war klar: Damit kommt er nicht durch. Das Zusatzschild sei nur als Erklärung für das Tempolimit zu werten, nicht mehr und nicht weniger. Die Geschwindigkeitsbegrenzung ist dennoch einzuhalten.

Wie ist es bei dem Zusatzschild „bei Nässe“?

Wichtig und vielleicht auch gerade deshalb so verwirrend: Das ist beim Straßenschild mit dem Zusatz „bei Nässe“ anders. Hier gehts tatsächlich um eine Geschwindigkeitsbegrenzung, die konkret bei Nässe gilt.

