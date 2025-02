Falschparker auf dem Gehweg können nerven. Apps bieten an, Falschparker selbst zu melden. Ist das erlaubt oder darf das nur das Ordnungsamt?

Ja, du darfst Falschparker melden – das sagt das Verwaltungsgericht Ansbach.

Zwei Männer hatten falsch geparkte Autos fotografiert und an die Ordnungsbehörden weitergeleitet. Das bayerische Landesamt für Datenschutz hat sie deshalb verwarnt: Auch das Kennzeichen sei eine schützenswerte persönliche Information, die nicht einfach so verbreitet werden dürfe, so die Behörde. Doch diese Verwarnung haben die Richterinnen und Richter am Verwaltungsgericht Ansbach kassiert.

Sie sagen: Man darf sehr wohl Falschparker fotografieren, um sie dann zu melden. Es trifft zwar zu, dass ein Foto von dem Autokennzeichen schützenswerte persönliche Daten enthält. Aber hier haben die Anzeige-Erstatter ja einen guten Grund dafür, ein Foto zu machen und es weiterzuleiten.

Sie wollten nämlich auf eine Ordnungswidrigkeit hinweisen. Der Falschparker muss es deshalb akzeptieren, dass sein Auto mit Kennzeichen fotografiert wird und dass dieses Foto an die Ordnungsbehörde weitergegeben wird.

Wer falsch parkt, begeht eine Ordnungswidrigkeit. Bei Ordnungswidrigkeiten kann die Behörde einschreiten – sie muss es aber nicht. Eine Privatanzeige bedeutet meist einen erhöhten Aufwand für die Behörde, weil diese genauer geprüft werden muss, als wenn die eigenen Mitarbeiter einem Verstoß nachgehen. Es kann also sein, dass deine Anzeige am Ende gar nicht zu einem Knöllchen für den Falschparker führt.

Falschparker per App oder Website melden: Bilanz der Städte

Eingereicht wurden Meldungen bisher meist per Email oder Brief. Immer mehr Städte schaffen aber auch Onlineportale wie Websites oder eigene Apps; so etwa in Trier und Stuttgart. Frankfurt (Main) zieht nach einem Jahr Bilanz: Das dort eingerichtete Portal vereinfache bürokratische Abläufe und ermögliche damit eine höhere Bearbeitungsquote.

Der schnellere Weg sorgt aber nicht zu mehr Meldungen – im Gegenteil sogar. Die Bilanz im SWR3 Regioticker:

