Eigentlich soll eine Warnweste im Straßenverkehr deine Sichtbarkeit erhöhen. Ein aktueller ADAC-Test zeigt: Viele handelsübliche Westen erfüllen wichtige Sicherheitsanforderungen nicht. Wie du checken kannst, ob deine Weste sicher ist, liest du hier!

Stell dir vor, es ist dunkel, du bist auf der Autobahn unterwegs und hast plötzlich eine Panne... 🚗❌ Für viele Autofahrer dürfte diese Vorstellung ein echter Albtraum sein. Mit über 100 Kilometern pro Stunde rasen die Fahrzeuge an dir vorbei. In so einem Moment ist vor allem Sichtbarkeit wichtig. Im besten Fall kann eine gute Warnweste dein Leben retten, indem sie dafür sorgt, dass dich andere Verkehrsteilnehmer früh erkennen. Doch was ist, wenn die eigene Weste kaum reflektiert?

Der ADAC hat im Rahmen einer Untersuchung jetzt 25 Warnwesten unter die Lupe genommen. Konkret wurde geprüft, wie gut die Westen Licht reflektieren. Das Ergebnis:

Von 20 getesteten Warnwesten aus dem Onlinehandel haben nur fünf die Sicherheitsstandards erfüllt.

Vor allem Warnwesten von chinesischen Online-Plattformen wie Aliexpress, Shein oder TEMU schnitten schlecht ab. Hier konnte keine der zehn geprüften Warnwesten die Norm erfüllen. Aber auch über die Hälfte der Westen, die beispielsweise bei Amazon bestellt wurden, reflektierten nicht ausreichend.

Die gute Nachricht: Die fünf untersuchten Warnwesten aus Discountern und dem stationären Handel haben die Tests alle bestanden.

Außerdem hat die Untersuchung ergeben, dass auch Kinderwarnwesten betroffen sind. Zwei Modelle, die bereits bei einem früheren ADAC-Test durchgefallen waren, schnitten erneut schlecht ab. Besorgniserregend: Teilweise bestand der aufgenähte Reflektorstreifen lediglich aus einem grauen Stück Kunststoff – und war dadurch fast nutzlos.

Wenn du selbst checken willst, ob deine Warnweste sicher ist, hat der ADAC einen Tipp. Mache einen Lichttest:

Dafür solltest du eine Taschenlampe direkt neben dein Auge halten und aus etwa drei Metern auf die Warnwesten leuchten.

Eine gute Warnweste sollte das Licht in strahlendem Weiß reflektieren.

Mangelhafte Modell hingegen reflektieren das Licht kaum heller als ein Blatt Papier.

Sollte die Warnweste das Licht nicht gut reflektieren, rät der ADAC, das Modell auszutauschen. Beim Kauf einer neuen Weste solltest du darauf achten, dass das Produkt zertifiziert ist. Im besten Fall gibt es ein eingenähtes Label mit dem Hinweis auf die Norm EN ISO 20471.

Wenn du wissen willst, wie die einzelnen Warnwesten im Test abgeschnitten haben, kannst du dir hier die Ergebnisse anschauen .