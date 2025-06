Eine Wundertüte für Erwachsene: Darin finden sich für wenig Geld alle möglichen Artikel, die zurückgegeben wurden. Aber lohnt es sich, so eine Mystery Box zu kaufen?

Die Vorstellung klingt schon sehr verlockend: Du zahlst um die zehn Euro und kriegst dafür eine Mystery Box, die dann auch noch richtig coole Produkte enthält! Der Haken: Die meisten Überraschungsboxen beinhalten dann doch eher, naja, Schrott. Lohnt sich es dann überhaupt, so ein Paket zu kaufen? Christoph Mautes aus der SWR3 Wirtschaftsredaktion hat das für uns eingeschätzt!

Nachrichten 16.6.2025

Mystery Box: Was ist das und was ist drin?

Eine Mystery Box, oder auch Secret Pack genannt, ist sowas wie eine Wundertüte für Erwachsene. Genauer handelt es sich dabei meistens um Produkte, die zurückgeschickt wurden und nochmal verkauft werden. Zu kaufen gibts die mittlerweile an vielen Orten – zum Beispiel in der Innenstadt am Kiosk, an Automaten oder auch online.

Darin zu finden sind laut Christoph Mautes „ eher Sachen, die niemand mehr ganz so dringend haben wollte “. Zum Beispiel:

Restposten , also „ Sachen, die im Lager Staub angesetzt haben “, so Mautes.

, also „ “, so Mautes. Pakete , die Hermes, DHL & Co. nicht zustellen konnten.

, die Hermes, DHL & Co. nicht zustellen konnten. Retouren von Artikeln.

Händler wie Amazon und Shein verkaufen ihre Retouren aber auch selbst weiter, gerade wenn es um wertvolle Produkte geht. „ Die werden doch den Teufel tun, das anonym für 5 Euro an irgendeinen Restpostenhändler zu verhökern, der es dann für 10 Euro in so einen Automaten packt “, schätzt Mautes ein. Dass Amazon und Shein ihre Retouren nicht an solche Händler weiterverkaufen, hat er sich auch bestätigen lassen.

Gibt's auch gute Schnäppchen in einer Mystery Box?

Online gibt es immer wieder Videos von Leuten, die sich für wenig Geld ein Secret Pack gekauft haben – und darin zum Beispiel ein Smartphone finden. Das ist natürlich genau die Art von Überraschung, die man sich erhofft! Die Realität ist aber ernüchternd: Mautes schätzt die Chance auf so einen Glücksgriff extrem gering ein. Wenn dann doch ein Smartphone dabei ist, ist es wahrscheinlich eins, „ das du nicht haben und nicht benutzen willst “.

Klar, es sei sicher mal „ irgendwas Cooles da drin “ und die Videos von diesen Glücksgriffen seien gute Werbung für die Betreiber. Aber: Die deutliche Mehrheit ziehe aus den Boxen „ völlig nutzlosen Schrott “ raus, so Mautes. Und davon gebe es meistens keine Videos.

Unterm Strich: Das ist ein Gag, das kann man mal machen, ist bestimmt witzig. Aber mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit hast du hinterher etwas, was du nicht brauchst, und 10 Euro weniger in deiner Tasche.

Retoure bei Secret Pack teilweise möglich

Übrigens: Wenn du eine Mystery Box kaufst und dir der Inhalt nicht gefällt, kannst du sie in bestimmten Fällen wieder zurückgeben. Hast du die Box online bestellt, gilt zum Beispiel das 14-Tage-Widerrufsrecht. Bei einem Kauf am Automaten oder im Geschäft geht das nur, wenn die Artikel beschädigt sind. Du kannst sie dann reklamieren.