Der Song handelt von einer leidenschaftlichen, fast übernatürlichen Liebe, die sich von der gewöhnlichen Welt abhebt. Alex Warren beschreibt eine Beziehung, die so intensiv ist, dass sie das Gefühl vermittelt, etwas Außergewöhnliches und Göttliches zu erleben. Der Glaube und die Werte der normalen Welt sind verloren gegangen, aber die Liebe dieses Paares ist so besonders, dass sie etwas finden, das jenseits des Gewöhnlichen liegt. Die Liebe wird als eine Art spirituelle Reise beschrieben, bei der er bereit ist, alles zu opfern.

„ Das heilige Wasser ist verwässert “, heißt es,

„ diese Stadt habe ihren Glauben verloren und

unsere Farben würden irgendwann verblassen. “

Deshalb, wenn unsere Zeit abläuft,

mit jedem Tag ein Stück mehr,

werden wir das Alltägliche zu unserem Meisterwerk machen.

Du, meine Liebe,

ich muss dich nur einmal anschauen.

Und du holst mich aus dem Gewöhnlichen.

Ich will, dass du mich in deinen Armen hältst, bis wir tot und unter der Erde sind,

zwischen Lust und Schmerz, betrunken von deinem Wein.

Die Engel in den Wolken sind eifersüchtig, weil wir etwas gefunden haben,

das so außergewöhnlich ist.

Ich möchte den heiligen Boden deiner Welt küssen.

Zerbrich mich mit deiner Berührung, oh Herr, und lass mich wieder zu Staub werden.

Hoffnungsloses Halleluja,

auf dieser Seite des Himmels.

Oh, mein Leben, wie schaffst du es,

zu atmen und mir den Atem zu rauben?

An deinem Altar werde ich beten,

du bist der Bildhauer, ich der Ton.

Es fühlt sich so himmlisch an, höher als das höchste Hochgefühl,

wenn du an meiner Seite bist.

Die Welt war nur Schwarz und Weiß, bis ich dein Licht erblickte.

Ich dachte, man müsse sterben, um es zu finden.

They say, „The holy water's watered down

And this town's lost its faith

Our colors will fade eventually“

So if our time is runnin' out

Day after day

We'll make the mundane our masterpiece

Oh my, my

Oh my, my love

I take one look at you

You're takin' me out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out of the ordinary

You got me kissin' the ground of your sanctuary

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Hopeless hallelujah

On this side of Heaven's gate

Oh, my life, how do ya

Breathe and take my breath away?

At your altar, I will pray

You're the sculptor, I'm the clay

Oh my, my

You're takin' me out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out (out) of the ordinary (ordinary)

You got me kissin' the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so heavenly, higher than ecstasy

Whenever you're next to me, oh my, my

World was in black and white until I saw your light

I thought you had to die to find

Somethin' so out of the ordinary

I want you layin' me down 'til we're dead and buried

On the edge of your knife, stayin' drunk on your vine

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found

Somethin' so out (out) of the ordinary

You got me kissin' the ground (ground) of your sanctuary (sanctuary)

Shatter me with your touch, oh Lord, return me to dust

The angels up in the clouds are jealous, knowin' we found