Angefangen mit uns beiden hat es vor vielen Jahren,

dein neues Zuhause war meine Handinnenfläche.

In der Sekunde,

als ich dich zum ersten Mal an meine Brust drückte,

da wusste ich, ich hab sie gefunden,

die einzig Richtige für mich,

und dieser Klang...

Hör nie auf, für mich zu singen, Liebste

und lass meine Fingerspitzen dir die schönsten Melodien entlocken,

da brauch ich keine großen Sinfonien.

Wenn ich mal nichts zu sagen habe,

dann hilfst du mir dabei, einen Song zu schreiben.

Und wenn ich dich dringend brauche,

bist du immer in der Nähe.

Original-Songtext in Englisch

Many years ago is when it all began

You found a home in the palm of my hands

The minute I held you to my chest I knew I found

The only one for me such a beautiful soundSing for me, my darling

Won't you sing it for me?

Let my fingertips keep playing your sweet melody

Sing for me, my darling

Don't need no symphony

Let my fingertips keep playing your sweet melody

You help me write a song when I've nothing to say

But when I need you most, oh, you're not far away