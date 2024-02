Hey du,

Gib nicht auf,

Es ist alles gar nicht so schlimm

Wir haben noch ne Chance!



Hey du,

sei doch einfach du selbst

trau dich!

Es gibt Gründe dafür,

dass nicht alles so einfach ist.



Haltet es zusammen,

Ihr werdet es hinkriegen!

Unsere Feier geht heute abend weiter!

Die Dichter und Propheten würden uns beneiden

für das, was wir tun

Das könnte gut werden – hey du!



Hey du!

Mach dein Herz auf!

Es ist gar nicht so fremd.

Diesmal musst du was verändern

Hey du,

Vergiss nicht – nichts von alledem ist echt

auch das Gefühl, das du hast.



Rette deine Seele, kleine Schwester

Rette deine Seele, kleiner Bruder



Hey du, rette dich selbst

Verlass dich nicht auf andere

Lieb dich selbst, dann kannst du jemanden anderen lieben

Wenn du bei jemandem was verändern kannst, dann hast du jemanden gerettet

Aber du musst zuerst dich selbst lieben, dann kannst du jemand anderen lieben

aber zuerst bist du dran!



Sie sind noch unschlüssig und du hast die Wahl

Eines Tages wird das alles Sinn machen

Hey du

Versuch erstmal dich selbst zu lieben –

Oder, wenn du es nicht kannst –

Versuch jemand anderen zu lieben

aber zuerst bist du dran!