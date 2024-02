Kaum noch vorstellbar, wie das mal war,

bevor ich die Liebe meines Lebens fand.

Mit der Zeit verlieren die Dinge an Wichtigkeit und lösen sich in nichts auf.



Gut zu wissen, dass auch du nach allen Schwierigkeiten

wieder jemand Neues gefunden hast.

Welch ein Wunder, dass wir gute Freunde geblieben sind,

nach all dem, was wir durchgemacht haben,

Klar, wir sind eben ... cool!



Nicht zu fassen, mein neuer Nachname macht dir keine Schwierigkeiten.

Die Vergangenheit scheint eine Ewigkeit her.

Die Zeit heilt alle Wunden.



Erinnerst du dich noch an unsere wilden Tage unten am Hafen?

Die waren am ganzen Schlamassel Schuld.

Schau, wie groß die Kinder geworden sind!

Äußerlich haben wir uns verändert,

aber innerlich sind wir dieselben geblieben



Ich freue mich für dich,

so wie du dich für mich!

Wir haben die Quadratur des Kreises geschafft

und ziehen jetzt zu dritt mit deiner neuen Freundin um die Häuser.

Das Gemeinsame liegt weit hinter uns.

Denn wir sind cool und stehen über den Dingen.