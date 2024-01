Ich hab mich auf’m Parkplatz

beim Seven Eleven Supermarkt verknallt.

Wir saßen auf dem Bordstein und

haben uns selber Alkopops gemischt.

Wir haben über unsere Träume geredet

und wie wir es ihnen allen zeigen werden!

Ich hab ihm gesagt, dass ich einen Plan habe

und dass ICH sag wo’s langgeht!

Und dass ich keinen Mann brauch,

der mir den Weg verstellt.

Aber wenn du mit deinen Händen redest,

dann können wir das schon irgendwie aushandeln.

Ich beweg mich einfach weiter

bin immer bereit, um Party zu machen.

Nein - ich hör nicht auf meine Mami

und ich sage NIE, dass mir etwas leid tut!

Ich bin ein vorbildliches amerikanisches Mädchen,

heißblütig und spontan.

Ich liebe es, die Welt zu erobern.

Ein heißblütiges All-American-Girl bin ich,

MICH hat ein FERNSEHER erzogen

und für mich ist jeder Tag ein Wettbewerb.

Also starte mal meine Zündung!

Ich will die Sterne sehen

und alles, was dazwischen liegt.

Will mir ein neues Herz aus einem Automaten lassen

- denn hier ist ein freies Land, Baby!

Wir können tun und lassen was wir wollen!

Wir werden hell erleuchten, die ganze Nacht.

Ich bin nämlich ein vorbildliches amerikanisches Mädchen,

heißblütig, spontan,

und ich wurde von einem Fernseher erzogen.