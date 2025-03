„Smells like Teen Spirit“ von Nirvana: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibts die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

Worum geht es bei „Smells like Teen Spirit“?

SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler hat sich genau diese Frage gestellt und zeigt, warum der Song so ein großer Hit in den 90er Jahren war:

Die größten Hits und ihre Geschichte 5.4.2024 Smells Like Teen Spirit – Nirvana Dauer 4:25 min Es ist die Grunge-Hymne schlechthin: Smells Like Teen Spirit hat eine ganze Generation geprägt und den 90er-Jahren einen neuen Rocksound beschert. Den Titel hat sich Nirvana-Sänger Kurt Cobain übrigens von einem Deo geliehen.

Deutsche Übersetzung von „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana

Lade deine Waffen, bring deine Freunde mit

Es macht Spaß zu verlieren und sich zu verstellen

Sie ist überdreht und selbstsicher

Oh nein, ich kenne ein schmutziges Wort

Hallo, hallo, hallo, Tiefstand

Wenn das Licht aus ist, ist es nicht so gefährlich

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ich fühle mich dumm und ansteckend

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido

Ich bin schlecht in dem, was ich am besten kann

Und für diese Gabe bin ich dankbar

Unsere kleine Gruppe gab es schon immer

Und wird es bis zum Ende immer geben

Hallo, hallo, hallo, Tiefstand

Wenn das Licht aus ist, ist es nicht so gefährlich

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ich fühle mich dumm und ansteckend

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido

Und ich vergesse, warum ich schmecke

Oh ja, ich schätze, es bringt mich zum Lächeln

Ich fand es schwer, es ist schwer zu finden

Na ja, was soll's, macht nichts

Hallo, hallo, hallo, Tiefstand

Wenn das Licht aus ist, ist es nicht so gefährlich

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ich fühle mich dumm und ansteckend

Hier sind wir nun, unterhalte uns

Ein Mulatte, ein Albino, ein Moskito, meine Libido

Ein Dementi, ein Dementi, ein Dementi, ein Dementi, ein Dementi

Ein Dementi, ein Dementi, ein Dementi, ein Dementi

Original Lyrics von „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana

Load up on guns, bring your friends

It's fun to lose and to pretend

She's over-bored and self assured

Oh no, I know a dirty word

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

I'm worse at what I do best

And for this gift I feel blessed

Our little group has always been

And always will until the end

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

Yeah, hey, yay

And I forget just why I taste

Oh yeah, I guess it makes me smile

I found it hard, it's hard to find

Oh well, whatever, never mind

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello, how low

Hello, hello, hello

With the lights out, it's less dangerous

Here we are now, entertain us

I feel stupid and contagious

Here we are now, entertain us

A mulatto, an albino, a mosquito, my libido

A denial, a denial, a denial, a denial, a denial

A denial, a denial, a denial, a denial

Video zu „Smells like Teen Spirit“ von Nirvana