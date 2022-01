Der graue Januar endet bald, denn wir bringen Farbe in euren Alltag: Am SWR3 90er-Tag wird das Homeoffice zur Disco, die Autofahrt zum 90s-Soundtrack und die Laune wird besser. SWR3 einschalten und mitfeiern!

Aufstehen mit Nummer-1-Hits aus den 90er-Jahren, durch den Tag tanzen mit Hits made in Germany, das Musikprogramm selbst bestimmen und bis spät in die Nacht die verschiedenen Musikrichtungen der 90er feiern: Das geht am 25. Januar mit SWR3!

90er-Hits: Die besten Songs von 5 – 24 Uhr

Freut euch auf Partyhymnen wie „Rhythm Is A Dancer“, Rockballaden wie „Nothing Compares 2 U“, Hip-Hop-Songs wie „Die da?!“ und viele Storys rund um die Bands, die Künstlerinnen und die Künstler der 90er. In SWR3 PopUp könnt ihr außerdem eine Stunde lang selbst entscheiden, welche 90er-Hits gespielt werden. Stimmt am 25. Januar in der SWR3 Klickshow ab und votet eure Lieblingssongs ins Radio!

Back to the 90s: Am 25.1. Radio einschalten und mitfeiern

Die 90er waren in musikalischer Hinsicht sowohl innovativ als auch retro unterwegs. Der Hip-Hop wurde erwachsen und zum Milliardengeschäft, Grunge belebte den Rock, Brit-Pop brachte frischen Wind von der Insel, Girl- und Boy-Bands waren das ganz große Ding und Euro-Dance sorgte neben großen Hits auch für manchen Fremdschäm-Moment. Insgesamt waren die 90er ein super spannendes Musik-Jahrzehnt, das wir deshalb in SWR3 auch regelmäßig feiern.

Live hören 14.8.2020 SWR3 Webradio einschalten

Wie gut kennst du die 90er? Teste dein Wissen beim Quiz!

SWR3 90er-Tag: Die komplette Playlist

Ihr habt Angst, einen Hit zu verpassen? Gute Nachrichten: Ihr müsst nicht mehr mit dem Kassettenrekorder vorm Radio sitzen, um die Songs aufzunehmen! In der SWR3 App könnt ihr zurückspulen und die Songs so oft hören, wie ihr wollt.

Ab 5 Uhr seht ihr hier, welche Songs schon gelaufen sind.

So reagieren Kinder der Generation Alpha auf die 90er

Ihr feiert die 90er total und fragt euch, was Kinder aus den 2010er-Jahren zu Songs von den Spice Girls, Rednex und den Scorpions sagen? Im 90er-Special seht ihr die Reaktionen der Generation Alpha-Kids!