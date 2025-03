„Wannabe“ von den Spice Girls: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibts die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

Worum geht es bei „Wannabe“?

SWR3 Musikredakteur Matthias Kugler hat sich genau diese Frage gestellt und zeigt, warum der Song so ein großer Hit in den 90er Jahren war:

Die größten Hits und ihre Geschichte 23.2.2024 Wannabe – Spice Girls Dauer 9:30 min Die Spice Girls sind mit ihrer Girl-Power die britische Antwort auf die erfolgreichen Boygroups – und wie! Gleich ihre Debüt-Single Wannabe überzeugt im Juni 1996 mit viel Drive, einer eingängigen Melodie und einem selbstbewussten Statement. Kurze Zeit später steht die Single in über 30 Ländern auf Platz 1 der Charts. Den Text zu Wannabe haben die fünf Spice Girls übrigens in 15 Minuten selbst geschrieben, auch der Rap-Part und das Fantasiewort „Zigazig-ah“ waren ihre eigenen Ideen.

Deutsche Übersetzung von „Wannabe“ von den Spice Girls

Ja, ich sage dir, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich werde dir sagen, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich will, ich will, ich will, ich will, I will wirklich, wirklich wirklich zigazig ah

Wenn du meine Zukunft willst, vergiss meine Vergangenheit

Wenn du mit mir zusammen sein willst, mach es besser schnell

Verschwende jetzt nicht meine kostbare Zeit

Reiß dich zusammen, dann könnte es uns gut gehen

Ich werde dir sagen, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich will, ich will, ich will, ich will, I will wirklich, wirklich wirklich zigazig ah

Wenn du mein Liebhaber sein willst, musst du dich mit meinen Freunden treffen

Lass es für immer sein, Freundschaft endet nie

Wenn du mein Geliebter sein willst, musst du geben

Nehmen ist zu einfach, aber so ist es nun mal

Oh, was hältst du davon?

Jetzt weißt du, was ich fühle

Sag, dass du mit meiner Liebe klarkommst, ist das dein Ernst?

Ich werde nicht voreilig sein, ich gebe dir eine Chance

Wenn du mich wirklich nervst, werde ich mich verabschieden

Ja, ich sage dir, was ich will, was ich wirklich, wirklich will

Also sag mir, was du willst, was du wirklich, wirklich willst

Ich will, ich will, ich will, ich will, I will wirklich, wirklich wirklich zigazig ah

Also, hier ist eine Geschichte von A bis Z

Wenn du mit mir zusammen sein willst, musst du gut zuhören

Wir haben Em hier, der es dir gerne ins Gesicht schlägt

Du hast G wie MC, der es gerne auf einem Easy

V gibt's nicht umsonst, sie ist eine echte Lady

Und was mich betrifft, ha, du wirst schon sehen

Bewege deinen Körper und komm außer Atem

Wenn du mein Liebhaber sein willst, musst du dich mit meinen Freunden treffen

Lass es für immer sein, Freundschaft endet nie

Wenn du mein Geliebter sein willst, musst du geben

Nehmen ist zu einfach, aber so ist es nun mal

Wenn du mein Liebhaber sein willst

Du musst dich, du musst dich, du musst dich, du musst dich, du musst dich

Bewegen, bewegen, bewegen, bewegen

Bewege deinen Körper und komm außer Atem

Bewege deinen Körper und komm außer Atem

Ha, ha, ha, ha, ha

Bewege deinen Körper und komm außer Atem

Bewege deinen Körper und zigazig ah

Wenn du mein Liebhaber sein willst

Original Lyrics von „Wannabe“ von den Spice Girls

Ha ha ha ha ha

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, I wanna, I wanna, I wanna,

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you want my future, forget my past

If you wanna get with me, better make it fast

Now don't go wasting my precious time

Get your act together we could be just fine

I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, I wanna, I wanna, I wanna,

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

Taking is too easy, but that's the way it is

Oh, what do you think about that?

Now you know how I feel

Say you can handle my love, are you for real?

I won't be hasty, I'll give you a try

If you really bug me then I'll say goodbye

Yo, I'll tell you what I want, what I really, really want

So tell me what you want, what you really, really want

I wanna, I wanna, I wanna, I wanna,

I wanna really, really, really wanna zigazig ah

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

Taking is too easy, but that's the way it is

So, here's a story from A to Z

You wanna get with me, you gotta listen carefully

We got Em in the place who likes it in your face

You got G like MC who likes it on a

Easy V doesn't come for free, she's a real lady

And as for me, ha you'll see

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around

If you wanna be my lover, you gotta get with my friends

Make it last forever, friendship never ends

If you wanna be my lover, you have got to give

Taking is too easy, but that's the way it is

If you wanna be my lover

You gotta, you gotta, you gotta, you gotta, you gotta

Slam, slam, slam, slam

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and wind it all around

Ha, ha, ha, ha, ha

Slam your body down and wind it all around

Slam your body down and zigazig ah

If you wanna be my lover

Video zu „Wannabe“