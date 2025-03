„Gangsta's Paradise“ von Coolio: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibts die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

„Gangsta's Paradise“ von Coolio: Worum gehts in dem Song eigentlich?

Wir haben uns genau mit dieser Frage einmal beschäftigt und erzählen euch, was den Song 1995 zum Hit des Jahres gemacht hat:

Die größten Hits und ihre Geschichte 13.11.2023 Gangsta's Paradise – Coolio ft. LV Dauer 4:45 min Gangsta’s Paradise von Coolio feat. LV wird 1995 zum Hit des Jahres und ist mit weltweit fast sechs Millionen verkauften Exemplaren auch eine der erfolgreichsten Singles aller Zeiten.

Deutsche Übersetzung zu „Gangsta's Paradise“ von Coolio

Während ich durch das Tal des Todesschattens gehe

werfe ich einen Blick auf mein Leben und erkenne, dass nichts mehr übrig ist

Denn ich habe so lange getobt und gelacht, dass

Sogar meine Mama denkt, dass ich meinen Verstand verloren habe

Aber ich bin noch nie einem Mann begegnet, der es nicht verdient hätte

Mich wie einen Penner zu behandeln, das gibt's doch gar nicht

Du solltest besser aufpassen, wie du redest und wohin du gehst

Oder du und deine Kumpels könnten getötet werden

Ich hasse es wirklich zu stolpern, aber ich muss gehen

Wenn sie krächzen, sehe ich mich selbst im Rauch der Pistole

Trottel, ich bin die Art von G, wie die kleinen Jungs sein wollen

Auf meinen Knien in der Nacht, spreche Gebete im Licht der Straßenlaternen

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sieh dir die Situation an, in die sie mich gebracht haben

Ich kann kein normales Leben führen, ich wurde von der Straße aufgezogen

Also muss ich mit dem Ghetto-Team zusammen sein

Zu viel Fernsehen, ich jage meinen Träumen hinterher

Ich bin ein gebildeter Trottel mit Geld im Kopf

Habe meinen Zehner in der Hand und ein Leuchten in meinen Augen

Ich bin ein verrückter Gangster, der auf dem Trip ist

Und meine Kumpels sind tot, also erregt nicht meinen Zorn

Trottel, der Tod ist nur einen Herzschlag entfernt

Ich lebe das Leben, ob ich will oder nicht, was soll ich sagen?

Ich bin jetzt 23, aber werde ich mein 24. Lebensjahr erleben?

So wie die Dinge laufen, weiß ich es nicht

Sag mir, warum sind wir so blind zu sehen

Dass die, die wir verletzen, du und ich sind?

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Die Macht und das Geld, Geld und die Macht

Minute für Minute, Stunde für Stunde

Jeder rennt, aber die Hälfte von ihnen schaut nicht hin

Es ist etwas in der Küche los, aber ich weiß nicht, was gekocht wird

Sie sagen, ich muss lernen, aber niemand ist hier, um es mir beizubringen

Wenn sie es nicht verstehen können, wie können sie mich dann erreichen?

Ich schätze, sie können nicht, ich schätze, sie werden nicht

Ich schätze, dass sie es nicht können, deshalb weiß ich, dass mein Leben vom Glück verlassen ist,

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sie haben in den meisten Fällen ihr Leben im Gangsters Paradise gelebt

Sag mir, warum sind wir so blind zu sehen

Dass die, die wir verletzen, du und ich sind?

Sag mir, warum sind wir so blind, um zu sehen

Dass die, die wir verletzen, du und ich sind?

Original Lyrics zu „Gangsta's Paradise“ von Coolio

As I walk through the valley of the shadow of death

I take a look at my life and realize there's nothin' left

'Cause I've been blastin' and laughin' so long that

Even my momma thinks that my mind is gone

But I ain't never crossed a man that didn't deserve it

Me be treated like a punk, you know that's unheard of

You better watch how you talkin' and where you walkin'

Or you and your homies might be lined in chalk

I really hate to trip, but I gotta loc

As they croak, I see myself in the pistol smoke

Fool, I'm the kinda G the little homies wanna be like

On my knees in the night, sayin' prayers in the streetlight

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Look at the situation they got me facing

I can't live a normal life, I was raised by the street

So I gotta be down with the hood team

Too much television watchin', got me chasing dreams

I'm a educated fool with money on my mind

Got my ten in my hand and a gleam in my eye

I'm a loc'd out gangsta, set trippin' banger

And my homies is down, so don't arouse my anger

Fool, death ain't nothin' but a heart beat away

I'm livin' life do or die, what can I say?

I'm 23 now but will I live to see 24?

The way things is going I don't know

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Power and the money, money and the power

Minute after minute, hour after hour

Everybody's runnin', but half of them ain't lookin'

It's going on in the kitchen, but I don't know what's cookin'

They say I gotta learn, but nobody's here to teach me

If they can't understand it, how can they reach me?

I guess they can't, I guess they won't

I guess they front, that's why I know my life is out of luck, fool

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Been spendin' most their lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Keep spendin' most our lives

Livin' in a gangsta's paradise

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

Tell me why are we so blind to see

That the ones we hurt are you and me?

Video von „Gangsta's Paradise“