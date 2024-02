Je mehr wir haben, desto weniger geben wir her.

Das ist unser ’way of life’.

Irgendjemand hat mal gesagt: ’Lebe schnell, stirb jung.’

Nur - der Zeit kann man so auch nicht davonlaufen.

Seuchen kommen - Seuchen gehen. Dann kommen wieder neue und so weiter.

Also: Handshake in Zukunft nur noch mit Aids-Handschuhen -

und zugucken, wie der letzte Traum auch noch verreckt



Ich glaube nicht, daß ich zu jung bin zum Sterben.

Aber wir können ja ruhig so weitermachen:

Reiß Dir eine auf und tschüß, wechsel die Frauen wie’s Hemd,

benutze die Körper und kümmer Dich nicht weiter drum.

Liebe gibts sowieso keine mehr.

Was bleibt, ist der schwere Duft von Sex und Blut.



Glaub mir, jede Generation hat ihre eigene Pest.