Die Zeit, als wir beide Kinder waren –

ich hab's geliebt wenn wir verstecken gespielt haben.

Du hast dich versteckt und ich hab gesucht.

Dann hab ich mich versteckt und du hast gesucht.

Du hast nie lockergelassen (lächelnd, als schöne Erinnerung).

Alles war so leicht auf dem Spielplatz.

Wenn es Ärger gab, sind wir weggerannt,

barfüßig durch den Sand.

Wir sind so schnell gewesen.

Ich weiß gar nicht,

wie mich das Leben irgendwann einholen konnte.

Diese Welt kann manchmal ein richtiges Arschloch sein,

wenn du hörst, dass du nicht gut genug bist.

Stellen Sie sich hinten an,

lassen Sie sich ihre Träume auszahlen

und leben Sie mit einer hübschen Lüge!

Wir sind die Kids,

die keinen Swimming Pool haben hinterm Haus.

Unsere Zukunft hängt auch nicht in einer Glaskugel.

Nein, ich brauch kein Geld, damit es bei mir läuft.

Mir reichen die Erinnerungen,

wie ich versucht hab dich zu fangen.

Wir, die Kids ohne die 3-Millionen-Quadratmeter-Villa mit Pool.

Irgendwie sind wir immer noch die Kinder von damals,

aber ich fühle mich so reich

und ich hab beschlossen,

dass sich das auch nicht mehr ändert.

Ich bleibe bei meinem Leben.

Und wenn die Welt mal wieder ein Arschloch ist,

dann hör ich gar nicht zu!

Original-Songtext in Englisch

You were a kid when I was a kid.

Oh how I loved it when

you'd hide and I'd seek and seek when I'd hide,

oh you would not give in.

Everything was easy on the

playground when we

ran away from trouble with our

bare feet in the sand.

Oh how we ran, I can't understand

how life caught me now…



I feel like

this world can be a little bitch sometimes,

who says you’re not enough.

Stand in line,

cash in your dreams and get a fancy fancy lie.



We're the kids who don't have

swimming pools in their backyards.

Not the kids who got their

futures hanging in crystal balls.



No, I don't need no money to be racing ooh…

I'm happy with the memories of chasing you…

Still the kids who don't have swimming pools in their

forty million square feet mansions ooh…



You're still a kid and I'm still a kid,

oh I feel rich as hell.

I've made up my mind,

I'll stick to my life.

I won't be listening when…