Die Straßenlaternen scheinen auf die Blessing Avenue,

Liebespärchen gehen Händchen haltend vorbei,

Der Wind streicht sanft über die Veranda,

Fahrradspeichen drehen sich,

ich hab meine Jacke an und geh aus der Tür.

Und heute Nacht lass ich’s krachen!

Und in der kühlen Abenddämmerung

gehen die Mädchen in ihren Sommerkleidern an mir vorbei.

Der Gummiball von einem Kind

knallt auf den Rinnstein unter der Straßenlaterne.

Die große Uhr an der Bank schlägt.

Die trüben Verandalichter gehen aus

Und die Stadt erstrahlt im hereinbrechenden Abend.

Ich war ziemlich in der Klemme,

aber jetzt wird es wieder besser.

Frankie’s Diner, ein alter Freund von mir am Stadtrand.

Die Neonreklame dreht sich wie ein Kreuz über den

Außenseitern der Gesellschaft.

Die gleißenden Lichter zucken über Pop’s Grill

Shaniqua kommt mit der Kaffeekanne und fragt „Vollmachen?“

Und sagt: „na, tief in Gedanken Bill, was?…“

Sie ging weg und es traf mich mitten ins Herz.

Hallo, du schönes Ding – vielleicht könntest du mein Leben retten?

Nur mit einem Blick, hier – in dieser Scheinwelt.

Die Liebe ist ein Narrentanz

und ich hab nicht viel Verstand,

aber ich hab immer noch meine Füße.

Und in der kühlen Abenddämmerung

gehen die Mädchen in ihren Sommerkleidern...