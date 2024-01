per E-Mail teilen

Denk dran, wie du früher immer gesagt hast,

du könntest nicht bis morgen auf einen neuen Tag warten.

Kein Jammern wenn du den Bus nehmen musstest –

du brauchtest nur leicht erröten

und schon hattest du deinen Schwarm verzaubert.

Jetzt bist du älter und die Last liegt auf deinen Schultern.

Mach die Welt ein bisschen kälter.

Versteck dich nicht mehr in der Vergangenheit – sei stark!

Gib die Hoffnung nicht auf.

Es wird nicht einfach werden,

denn das Leben ist wie ein Springseil

Hoch, runter, Hoch runter

Denn es wird schwer werden

Das Leben ist wie ein Springseil

- denk dran!

Du wirst gestoßen und verletzt werden,

Du wirst alarmiert sein und vor dich hin schlummern –

UND - Es wird einen Weg geben, den du wählen musst.

Es wird Siege und Niederlagen geben...

Halte den Kopf gerade und lass alles Negative vorbeiziehen

Schäme dich nie wenn du weinst

Geh einfach weiter

Weil das Leben wie ein Springseil ist

Hoch runter, hoch runter

Es wird schwer werden

Ich würde dir gern sagen, dass alles gut wird.

Dass sich alles schließlich mal in Gold verwandelt

Also kämpfe dich weiter durch

Lauf nicht hinterher, sondern führe an.

Verlier dich nicht selbst oder deine Hoffnung –

weil das Leben wie ein Springseil ist.

Hoch runter, Hoch runter

Stampf mit deinen Füßen auf, das alles bebt

Kehr das Unterste nach Oben

So bleiben wir immer oben.

Hoch, runter, stampf mit den Füßen, dreh dich im Kreis, klatsch zum Rhythmus und dann gleitest du ab.

Stampf mit deinen Füßen auf, dass alles bebt.

Kehr das Unterste nach Oben

So bleiben wir immer oben.

Hoch, runter, Hoch runter

Denn es wird schwer werden.

Das Leben ist wie ein Springseil

- denk dran!