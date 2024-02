Mädchen,

ist der Typ wirklich der Mann, den du dir gewünscht hast?

Du weißt, ich hab dir die Welt zu Füßen gelegt.

Du hast mich voll im Griff gehabt -

also - warum ist deine Liebe verschwunden?

Ich krieg das scheinbar nicht auf die Reihe.

Hab immer gedacht, dass wir beide zusammengehören, Baby

Du und ich - bis zum Schluss -

aber ich lag da wohl falsch.

Will nicht mehr drüber nachdenken,

will nicht mehr drüber reden

Ich hab’s so satt

Ich kann’s nicht fassen, dass es so aufhört

Bin total durcheinander,

bin ganz down deswegen

kann einfach nicht ohne dich,

sag mir - ist das Schicksal?

Du bekommst zurück, was du gibst

Geh nicht weg, dreh um!



Also Mädchen,

Ich erinnere mich an all das, was du behauptet hast

Du hast gesagt, dass du jetzt weggehst

Vielleicht sollte ich das gleiche tun

Das Seltsame dabei ist nur,

dass ich bereit war, dir meinen Namen zu geben.

Hab immer gedacht, dass wir beide zusammengehören

Es ist eine Schande,

dass ich wohl falsch lag



Geht das wirklich alles so den Bach runter?

Gehen wir wirklich so auseinander?

Ich hätte es wissen müssen, als du aufgekreuzt bist,

dass du mich mal zum Weinen bringst

Jetzt bricht es mir das Herz, wenn ich dich herumziehen sehe

Weil ich weiß, dass dein Leben eine einzige Lüge ist.

Aber - es ist schon OK Baby,

Du wirst schon noch rausfinden,

dass man was man gibt, wieder zurückkommt - das solltest du wissen.

Du verbringst einsame Nächte,

weil er nie nach Hause kommt,

und immer wenn du ihn anrufst ist bei ihm besetzt

Ich hab gehört, dass du rausgefunden hast,

dass er dir das gleiche antut,

was du mir angetan hast

Ist es nicht immer das Gleiche?

Als du mich betrogen hast,

hat mein Herz geblutet.

Also geh ich und spar mir jeden Kommentar

es ist ganz normal, dass du den Schmerz aushalten musst.

Es ist ein Klassiker

das hat’s immer gegeben

Mädchen,

Du hast bekommen, was du verdienst

und jetzt willst du jemanden,

der deine einsamen Nächte erträglich macht.

Du wünschst dir irgendjemanden,

der kommt und alles wieder in Ordnung bringt

Aber - Ich bin nicht dieser jemand

Ich hab kein Mitleid mit dir...

Was man gibt, das bekommt man zurück

Ich glaub, ich hab dir das mal gesagt

Du hättest auf mich hören sollen, Baby