Lana del Rey singt von einem Fußgängertunnel, den es wirklich gibt, oder vielmehr gab: der Jergins-Tunnel in Long Beach, California. Der führte unter der großen Straße zum Strand. Heute ist er nicht mehr öffentlich zugänglich. Und wenn sie von diesem Tunnel singt, erzählt sie aber vor allem von sich und ihren Sehnsüchten und den Bildern, die dieser Tunnel in ihr hervorruft.

Wusstest du, dass es da einen Tunnel gibt, direkt unter dem Ocean Boulevard?

Die Decke oben ist voller Mosaiks und die Wände voller bemalter Kacheln.

Und ich habe das Gefühl, dass mein Körper direkt zu meiner Seele spricht.

Welch von Menschenhand geschaffene Schönheit, versiegelt von zwei menschengemachten Mauern.

Und ich denke nur.

Wann bin ich mal dran?

Wann schließt mich jemand auf und sagt mir nette Dinge?

Wer vögelt mich besinnungslos und liebt mich, bis ich mich selbst liebe?

Da ist ein Mädchen, das singt „Hotel California“.

Nicht, weil ihr die einzelnen Noten so gut gefallen und der ganze Sound sie an Florida erinnert.

Nein, weil sie in eine andere Welt abtaucht, die dort bewahrt wurde.

Nur wenige haben die Tür dazu gefunden.

Es ist wie Camarillo, ein ganzer Flur voller silberner Spiegel.

Und da gibt es diesen Song von Harry Nilsson,

da bricht seine Stimme bei genau 2 Minuten und 5 Sekunden.

Wenn ich höre, wie er dieses „Don‘t forget me“ singt,

dann wünsche ich mir einfach,

ich hätte so einen Freund wie ihn.

Jemand, der dir unter die Arme greift.

So einen John Lennon im Hintergrund, der dir ins Ohr flüstert: „Das wird großartig“.

Hab ich aber leider nicht.

(Hey, Leute)

Vergesst mich nicht.

So wie den Tunnel unter dem Ocean Boulevard.

Original-Songtext auf Englisch

Did you know that there's a tunnel under Ocean Boulevard?

Mosaic ceilings, painted tiles on the wall

I can't help but feel somewhat like my body marred my soul

Handmade beauty sealed up by two man-made walls

And I'm like

When's it gonna be my turn?

When's it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like it

Fuck me to death, love me until I love myself

There's a tunnel under Ocean Boulevard

There's a tunnel under Ocean Boulevard

There's a girl who sings "Hotel California"

Not because she loves the notes or sounds that sound like Florida

It's because she's in a world preserved, only a few have found the door

It's like Camarillo, only silver mirrors running down the corridor

Oh, man

When's it gonna be my turn?

Don't forget me

When's it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like me

Fuck me to death, love me until I love myself

There's a tunnel under Ocean Boulevard

Don't forget me

There's a tunnel under Ocean Boulevard

Harry Nilsson has a song, his voice breaks at 2:05

Something about the way he says, "Don't forget me"

Makes me feel like

I just wish I had a friend like him, someone to get me by

Leaning in my back, whispering in my ear, "Come on, baby, you can drive"

But I can't

When's it gonna be my turn?

Don't forget me

When's it gonna be my turn?

Open me up, tell me you like it

Fuck me to death, love me until I love myself

There's a tunnel under Ocean Boulevard

Don't forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don't forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don't forget me

Like the tunnel under Ocean Boulevard

Don't forget me, don't forget me

No, no, no, don't forget me

Don't you, don't you forget me (no, oh)