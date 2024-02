Der Mann im Mond hat keine Flügel.

Aber er bewegt sich, wenn ich wegrenne.

Dann rennt er hinter mir her.

Der Mann im Mond hat keine Kleider an.

Er sieht fröhlich aus.

Und wenn ich stehen bleibe, bleibt er auch stehen.



Mama, kann ein Mädchen auch auf den Mond fliegen?

Haben Bäume Lieder zum Singen?

Wieviele Sterne gibt es da oben?

Bin ich alt genug, um jemanden zu lieben, Mama?

Kann mein Papagei meine Gedanken aussprechen, wenn ich sie ihm vordenke?

Haben Vögel Höhenangst?

Sind Regenbögen nachts auch bunt?



Der Mann im Mond kennt mich besser als ich.

Weil er in seinem Licht immer alles sieht, was ich tue.



Mama, die Sonne ist verschwunden.