Beim ersten Mal warst du so was wie ein Schatten.

Beim zweiten Mal hab ich dich fast übersehen.

Und dann sind da Träume und Fantasien - so was wie ein Test.

Eine Prüfung. Abtasten.

Ich nehm’ deine Umrisse und denk’ mir den Rest hinein:

Ich suche jede Nacht nach einem Hinweis. Nach irgendwas mit einer klaren Aussage.

Ich wühle in alten Träumen ’rum - und dann tauchst du auf.

Ich hab mir kleine Figuren von dir gemacht, Dummies sozusagen.

Bis jetzt gefällt mir, was ich sehe.



Wirst du jemand sein, den ich brauche wie’s Sonnenlicht?

Oder jemanden, den ich hassen lerne - wie alle anderen?

Ich glaube, du bist einfach nur das, was ich jetzt von dir sehe.

Und solange du ein Fremder für mich bleibst, bist du der Richtige für mich.



Früher hab ich versucht, mich in der Masse zu verstecken.

Oder ich hab’ jedem ganz tief in die Augen geguckt

und versucht, mich selbst da drin wiederzufinden.

Und in dem ganzen Durcheinander ist mir eines klar geworden:

Ich werde niemals jemanden so genau kennen wie dich heute nacht.