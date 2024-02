per E-Mail teilen

Nichts ist verlässlich,

ich kann die vergangenen Zeiten,

nicht festnageln.

Sie haben mich einfach zurückgelassen,

So sollte es nicht sein,

das hätte wirklich nicht passieren sollen.

Verlangen hätte einfach nie erfunden werden dürfen.

Alles was wir sorgfältig geplant haben – das hast du beendet

Weggehen ist aber was anderes als zurückgelassen werden.

Still und leise zieht es mich zu dir

Ganz tief drinnen

Du ziehst mich ruhig zu dir

Diese Qual durch Selbstkontrolle

Ich vermisse meinen Glauben,

meine Hoffnung.

Der Abstand kann mich nicht von dir wegbringen

War das alles so gedacht?

Dass es so kommen würde?

Oder wächst deine Liebe nur durch die Entfernung?

Was bin ich?

Was kann ich tun?