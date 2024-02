Heute habe ich den Anruf bekommen,

den ich nicht hören wollte.

Aber ich wusste, dass das kommen würde.

Eine alte, treue Freundin von uns war am Telefon.

Sie sagte, dass du jemanden gefunden hättest

und ich dachte an all das Pech,

und was wir alles durchmachten.

Wie ich mich verloren habe und du dich...

Was sind das für Stimmen vor der offenen Türe der Liebe,

die uns unzufrieden machen

und uns nach mehr betteln lassen?

Ich lerne jetzt, ohne dich zu leben.

Aber ich vermisse dich manchmal...

Je mehr ich weiß, desto weniger verstehe ich.

Alles, was ich zu wissen glaubte, lerne ich neu.

Ich habe versucht,

der Sache auf den Grund zu gehen,

aber mein Wille wird schwach.

Und meine Gedanken sind zerstreut.

Aber ich denke, es geht um Vergebung...

Vergebung....

Auch wenn du mich nicht mehr liebst.



Diese Zeiten sind so ungewiss.

Es ist eine unbestimmte Sehnsucht,

und die Menschen sind voller Zorn.

Wir brauchen alle ein bisschen Zärtlichkeit...

Wie kann die Liebe in so einer kalten Zeit überleben?

Das Vertrauen und die Selbstsicherheit, die zum Glück führen -

das sind genau diese Dinge - die wir, denke ich, töten.

Stolz und Konkurrenzdenken

können diese leeren Arme nicht füllen

und die Arbeit die ich zwischen uns stellte -

die hält mich auch nicht warm.

Ich lerne jetzt, ohne dich zu leben

Aber ich vermisse dich, Baby.

Je mehr ich weiß, desto weniger verstehe ich.

Alles, was ich zu wissen glaubte, muss ich wieder neu lernen.

Ich habe versucht, der Sache auf den Grund zu gehen.

Aber alles ändert sich

und meine Freunde scheinen auseinander zu gehen.

Aber ich denke, es geht um Vergebung...

auch wenn du mich nicht mehr liebst.



Es gibt Leute in deinem Leben, die kommen und gehen.

Sie enttäuschen dich, sie verletzen deinen Stolz.

Bring lieber alles hinter dich Baby, denn das Leben geht weiter.

Du trägst immer noch deinen Zorn in dir,

das wird dich innerlich auffressen, Baby...

Ich habe versucht der Sache auf den Grund zu gehen.

Denn irgendwann werden wir alle alt und schwach,

und die Asche wird sich zerstreuen.

Also denke ich, es geht um Vergebung

Vergebung

Auch wenn du mich nicht mehr liebst...