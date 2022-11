Die wenigsten von uns sind immer gut drauf. Oft ist es ein Auf und Ab. Gerade in der Pandemie hat den einen oder anderen eine depressive Verstimmung gepackt. Tom kennt das. Es gibt Zeiten, da verspürt er eine unglaubliche Traurigkeit. Gefolgt dann irgendwann von einer heftigen Euphorie. Wenn diverse Mittelchen da auch ein bisschen nachhelfen.

Ich glaube, heute ist der schönste Tag meines Lebens.

Ich werde mir ein Fahrrad leihen und drauf los fahren,

kreuz und quer durch die Stadt,

während die anderen im Büro sind.

Einfach mal nicht darüber nachdenken, was morgen ist,

und was die Zukunft bringt. Diese Gedanken mal einen Tag zur Seite legen

Und wenn ich alleine bin, dann bin ich halt alleine und es ist mir egal.

Zu so einem Tag passen

ein paar alte schwarz-weiß Schinken,

warmes Bier und eine hübsche Valium-Mischung.

Befinde ich mich gerade in deinem Traum?

Ist vielleicht doch ein bisschen zu durchgeknallt....

Nein, heute ist definitiv der schönste Tag meines Lebens.

Ich habe eine große Plakatwand gesehen, da stand sowas drauf:

Alles, auch wirklich alles wird gut.

Meine Freundin sah ein bisschen besorgt aus und hat mich gefragt warum.

Aber ich weiß nicht warum, ich weiß es einfach nicht.

Deswegen habe ich auch nicht geantwortet.

Wenn du auf dem Autodach liegst und nach oben schaust, dann siehst du Sterne –

Und deine Narben sieht keiner.

Gestern Abend wollte ich noch tot sein.

Aber jetzt freue ich mich einfach, dass ich am Leben bin.

Original-Songtext auf Englisch

I think today is the best day of my life

Gonna rent a bicycle and ride around the city

Around the city from nine 'til five

I think today is the best day of my life

Fuck thinking about the future all the time

If I'm alone, I'm alone, and I don't mind

Movie stars in black and white pictures (mm-mm)

Warm beer and Valium mixtures (mm-mm)

Am I in a dream?

Crazy as it seems

I think today is the best day of my life

Saw a billboard, it said something like

Everything, everything is gonna be alright

I think today is the best day of my life

My girlfriend looked worried and asked me why?

But I don't know, I don't know, so I didn't reply

Laying on the car

You've got stars

I've got scars

They don't see

Think today is the best day of my life

Last night all I wanted to do was die

Right now I'm just happy to be alive