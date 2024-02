Immer wenn ich im Auto unterwegs bin,

muss ich an dich denken.

Besonders schlimm ist es auf Reisen,

oder wenn ich was erlebe.

Manchmal hör ich ein bestimmtes Lied –

und schon ist eine Erinnerung da.

Am allerschlimmsten ist,

dass ich noch so viele Fragen habe.

Kannst du mich eigentlich hören?

Oder sogar sehen?

Was würdest du jetzt wohl sagen,

wenn du hier wärst?

Was würdest du wohl machen?

Übersehe ich irgendwelche Zeichen,

die du mir schickst?

Manchmal erzähl ich mir selber Geschichten,

damit ich besser einschlafen kann,

um alles erträglicher zu machen, oder zu lachen.

Ich spreche laut mit Menschen,

die nicht mehr auf dieser Erde sind.

Die anderen machen sich Sorgen,

dass ich die Kurve nicht kriege.

Aber das ist mir scheißegal.

Ich weiß, dass du irgendwo in der Nähe bist,

auch wenn das verrückt sein mag.

Aber es sind die Verrückten,

die Rüstungen zum Schmelzen

und Menschen in Autos zum Weinen bringen.