Frank hat sich jetzt im Tal niedergelassen.

Seine wilden Jahre hat er an den Nagel gehängt.

Und zwar an den,

den er seiner Frau in den Schädel geschlagen hatte.

Er handelte mit alten Büromöbeln in einem Schuppen an der San Fernando Road.

Er hatte ’nen Kredit aufgenommen,

30.000 $ zu fünfzehn-ein-viertel Prozent.

Damit hatte er dann die Anzahlung für die Zweizimmerwohnung gemacht.

Seine Frau war für ihn nie mehr wie so’n Modeschmuck.

Sie konnte 1a Bloody Marys mixen,

ansonsten hat sie das Maul gehalten.

Sie hatten ’nen Chihuahua namens Carlos.

Hatte irgend ’ne Hautkrankheit und war völlig blind.

Und die Küche war supermodern,

selbstreinigender Backofen und so’n Zeugs.

Frank fuhr ’nen kleinen Sedan,

und sie waren soooo glücklich.

Und wie Frank dann eines schönen Abends heimfuhr von der Arbeit,

hat er im Getränkeshop angehalten.

Hat sich Stoff geholt und sich im Auto angesoffen.

An ’ner Shelltankstelle hat er sich dann ’nen Benzinkanister geholt,

ist damit heimgefahren,

hat den Sprit im Haus verteilt und dann alles angezündet.

Dann isser auf die andere Straßenseite gegangen und hat sich das alles angeguckt,

lachend.

War wohl so was wie Halloween für ihn:

alles orange und rot.

Dann hat er sich ins Auto gesetzt,

’ne Top-Forty-Station eingeschaltet

und ist auf dem Hollywood Freeway Richtung Norden verschwunden.



Ich hab seinen Köter nie leiden können.