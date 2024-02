Mr. Churchill spuckt schon wieder große Töne:

Alles läuft bestens.

Aber hier draussen ist es saukalt,

abgesehen davon hockt drüben der Feind im Schützengraben.

Angespannte Lage nennt man das.

Ich hab die Schnauze voll davon.

Die Kavallerie hat jetzt Pause.

Jede Nacht raus,

jede Nacht kämpfen.

Und drum sag ich:

Stop the Cavalry.

Mary Bradley wartet zu Hause auf mich.

Das, was ich früher Zuhause nannte,

nennt man jetzt nuklear kontaminiertes Gebiet.

Ich wär jetzt am liebsten bei ihr.

In ihren Armen.

Zu Weihnachten.

Bang! Und noch ne Bombe.

Diesmal aus irgendeinem Drittland.

Wieder ne Stadt ausradiert.

während die Amis und die Russen mitnander Tee saufen.

Wenn ich diese ganze Scheiße hier überlebe,

dann geh ich in die Politik und sorge dafür,

dass die Kavallerie endgültig in der Kaserne bleibt.

Mary Bradley wartet immer noch auf mich.

Seit zwei Jahren.