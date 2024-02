Manchmal fühle ich mich, als wäre ich allein.

Als wäre diese Stadt mein einziger Freund.

Die Stadt der Engel. Die Stadt, in der ich lebe.

Ich streife durch ihre Straßen, weil sie mein Begleiter ist.

Und ich gehe auf ihren Hügeln spazieren, weil sie mich kennt.

Sie sieht, was ich Gutes tue.

Ihr Wind küsst mich und ich habe keine Sorgen mehr,

auch wenn ich weiß, dass das Lüge ist.

Nur: ich will nie wieder so fühlen.

Ich will heim.

Unter ihre Brücken.

Um mein Leben endlich aufzugeben.



Es ist kaum glaubhaft, dass da draußen niemand sein sollte außer mir und ihr.

Dass ich gänzlich allein bin.

Aber: diese Stadt liebt mich.

Und weil ich einsam bin, weinen wir gemeinsam.