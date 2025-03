„Perfect Celebrity“ von Lady Gaga: Worum gehts in dem Song eigentlich? Hier gibts die deutsche Übersetzung und den originalen Songtext!

Worum geht es bei „Perfect Celebrity“ von Lady Gaga?

Lady Gagas neues Album ist gerade erschienen. „Die with a smile“ mit Bruno Mars oder „Abracadabra“ sind bereits in den deutschen Charts. Lady Gaga hat für das neue Album etwa 50 Lieder geschrieben und aufgenommen, auf dem Album sind 14 Titel gelandet – weitere Lieder können Fans über ihre Website hören.

Die Sängerin ist auch schwer verliebt in ihren Partner Michael Polansky. Und der soll wie eine Muse für sie sein. Neben Lady Gaga sagt Michael, dass er jetzt ihr Zuhause sei – vorher sei ihr Zuhause eigentlich nur die Bühne und manchmal viel Einsamkeit gewesen.

SWR3 Musikredakteur Dirk Scherer hat sich das Album bereits angehört und weiß: Auf dem Album ist nicht nur Harmonie. „Perfect Celebrity“ ist eine Art Abrechnung von Lady Gaga mit sich selbst und den Kompromissen, die sie in den letzten Jahren gemacht hat. Sie sagt, das Lied sei das textlich wütendste Lied, was sie jemals aufgenommen habe.

Deutsche Übersetzung zu „Perfect Celebrity“ von Lady Gaga

Ich bestehe aus Plastik wie eine Puppe

Du ziehst und drückst an mir, aber es tut mir nicht weh

Ich rede Schwachsinn, weil mein Kopf schmerzt

Du sagst „Ich liebe dich“, ich zerfalle

Ich bin zu einem berüchtigten Wesen geworden

Habe meinen Klon gefunden, sie ist an der Zimmerdecke eingeschlafen

Jetzt kannst du mich nicht mehr unterkriegen

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Also reißt mein Gesicht von dem Foto ab

Du machst mich reich, ich bringe dich zum Lachen

Zeig mir deine Schönheit, dann zeige ich dir meine

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Ich sehe so hungrig aus und gleichzeitig so gut

Tippe auf meine Vene, sauge an meinem Diamant-Blut

Verschlucke den Ruhm und hoffe, dass er dich high macht

Sitz in der ersten Reihe und sieh der Prinzessin beim Sterben zu

Ich bin zu einem berüchtigten Wesen geworden

Habe meinen Klon gefunden, sie ist an der Zimmerdecke eingeschlafen

Jetzt kannst du mich nicht mehr unterkriegen

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Also reißt mein Gesicht von dem Foto ab

Du machst mich reict, ich bringe dich zum Lachen

Zeig mir deine Schönheit, dann zeige ich dir meine

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Fang mich auf, wenn ich abpralle

Rette mich, ich bin unter der Erde

Hollywood ist eine Geisterstadt

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Also reißt mein Gesicht von dem Foto ab

Du machst mich reich, ich bringe dich zum Lachen

Zeig mir deine Schönheit, dann zeige ich dir meine

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Zeig mir deine Schönheit, dann zeige ich dir meine

Du liebst es, mich zu hassen

Ich bin die perfekte Prominente

Original-Lyrics zu „Perfect Celebrity“

I'm made of plastic like a human doll

You push and pull me, I don't hurt at all

I talk in circles, 'cause my brain, it aches

You say, „I love you“, I disintegrate

I've become a notorious being

Find my clone, she's asleep on the ceiling

Now, can't get me down

You love to hate me

I'm the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I'll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I'll show you minе

You love to hate me

I'm thе perfect celebrity

I look so hungry, but I look so good

Tap on my vein, suck on my diamond blood

Choke on the fame and hope it gets you high

Sit in the front row, watch the princess die

I've become a notorious being

Find my clone, she's asleep on the ceiling

Now, can't get me down

You love to hate me

I'm the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I'll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I'll show you minе

You love to hate me

I'm the perfect celebrity

Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Ah-ah, na-na, na-na, na (Perfect celebrity)

Na-na, na-na, na



Catch me as I rebound (Let all the stuff)

Save me, I'm underground (I can't be found)

Hollywood's a ghost town

You love to hate me

I'm the perfect celebrity

So rip off my face in this photograph (Perfect celebrity)

You make me money, I'll make you laugh (Perfect celebrity)

Show me your pretty, I'll show you minе

You love to hate me, you love to hate me

(Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

You hate me (Na-na, na-na, na, perfect celebrity)

Show me your pretty, I'll show you minе

You love to hate me

I'm the, ah, perfect celebrity

Ah-ah

(I've become a notorious being)

Video zum Song von Lady Gaga „Perfect Celebrity“