Ich hab noch nicht mal gehört, wie Du gegangen bist.

Und ich frage mich, warum ich immer noch hier bin.

Ich würde jetzt am liebsten alles ganz genauso lassen, wie es ist hier.

Damit nichts meine Erinnerung trübt oder auslöscht.

Ich könnte jetzt meine Freunde anrufen und ihnen alles erzählen,

aber was wenn sie mich aus diesem Traum aufwecken.

Und deswegen kann ich jetzt auch nicht aufstehen,

weil ich dann riskiere, daß ich alles vergesse, was grade eben noch war.

Ich bin zwar immer noch ich, und ich werde auch weiter das tun, was mir passt.

Aber ich kann mich auch nicht verstecken.

Und deswegen werde ich nicht aufstehen,

werde nicht weggehen,

werde noch nicht mal atmen,

bis Du wieder hier neben mir liegst....