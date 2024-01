Schon spät und ich bin so müde,

trotzdem mache ich kein Auge zu.

Dieser ständige Kompromiss zwischen Wunsch und Realität.

Kann es sein, dass ich leide, weil ich niemals nachgeben kann?



Von Verliebt sein kann eigentlich keine Rede sein!

Hey, ich kenne mich selbst nicht mehr!

Wem oder was könnte ich dafür die Schuld geben?

Erzählt mir bloß nicht, ich sei verliebt.

Was ich brauche, ist nur eine Therapie, die wirkt.

Ein schnelles Heilmittel, dass mich auf einen Schlag wieder gesund macht.



Ich hab das schon mal mitgemacht.

Nie wieder, es reicht!

Also spart Euch jeden Kommentar!



Ich kneife meine Augen fest zu,

schau nicht hin!



Nein, ich bin nicht verliebt!

Kann es sein, dass ich leide?

Erzählt mir bloß nicht, ich sei verliebt!