Irgendwo da oben, über dem Regenbogen,

ganz weit oben...

All die Träume, die du mal geträumt hast,

damals in dem Schlaflied.

Die Singvögel (Hüttensänger) fliegen,

und die Träume, die du mal geträumt hast,

werden wirklich wahr!

Eines Tages werde ich einen Wunsch an einen Stern schicken,

und dort aufwachen, wo ich die Wolken ganz weit hinter mir lassen kann,

wo Sorgen und Ärger einfach so schmelzen, wie Zitronenbonbons.

Ganz hoch oben über den Schornsteinspitzen, da wirst du mich finden.

Irgendwo da oben, über dem Regenbogen,



Ich sehe saftig grüne Bäume,

und tiefrote Rosen,

ich schau ihnen beim Blühen zu, für dich und für mich,

und ich denke so bei mir,

wie wundervoll und schön die Welt doch ist.



Ich sehe den blauen Himmel und weiße Wolken,

und den strahlend schönen Tag,

Aber ich mag auch die Dunkelheit

und ich denke so bei mir,

wie wundervoll und schön die Welt doch ist.



Die Farben des Regenbogens strahlen so schön am Himmel

und spiegeln sich auf den Gesichtern der Leute, die vorbeikommen.

Ich sehe Freunde, die sich die Hand geben,

die fragen: Wie geht’s dir?

Ja und sie sagen wirklich auch „Ich liebe dich“

Ich höre Babys weinen, schaue zu, wie sie heranwachsen.

Sie werden noch so viel lernen,

viel mehr, als wir je wissen werden.

und ich denke so bei mir,

wie wundervoll und schön die Welt doch ist.



Eines Tages werde ich einen Wunsch an einen Stern schicken,

und dort aufwachen, wo ich die Wolken ganz weit hinter mir lassen kann.

wo Sorgen und Ärger einfach so schmelzen, wie Zitronenbonbons.

Ganz hoch oben über den Schornsteinspitzen, da wirst du mich finden.

Irgendwo da oben, über dem Regenbogen…