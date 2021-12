Zucker, Honig und Kürbiskuchen,

du wirst sterben, solltest du versuchen,

mich zu verlassen, davon zu streben.

Siehst du denn nicht, du kannst ohne mich nicht leben.

Vielleicht stimmt die Geschichte, vielleicht auch nicht:

Es war einmal eine Frau, die viele Männer hatte, an jedem Finger einen.

Sie war süß wie Honig und weich wie Kürbisfleisch.

Sie brauchte nur mit dem Finger zu schnipsen, sofort kam einer zu ihr.

Sehr schwer, ihr zu widerstehen.

Eine, von der du nicht mal zu träumen wagst.

Jeden einzelnen führte sie zu ihrem Schloss,

verzauberte ihre armen Seelen mit einem verführerischen Kuss.

„Schenk mir deine Liebe, und ich schenke dir Gold“

(versprach sie ihnen).

So nahm sie sie bei der Hand,

zeigte ihnen ihr eigenes kleines gelobtes Land,

aber sobald ihr Liebster sich davon machen wollte,

sie mit ihren bösen Augen rollte.

Ich hab mir sagen lassen, sie war eine echte Hexe.

Pulver und Zaubertrank mischte sie miteinander

und sobald ihr Liebster versuchte, zu fliehen,

bekam er, mit voller Wucht, all das Böse zu spüren.

Zucker, Honig und Kürbiskuchen,

du wirst sterben, solltest du versuchen,

mich zu verlassen, davon zu streben.

Siehst du denn nicht, du kannst ohne mich nicht leben.

Original-Songtext auf Englisch

Sugar sugar honey pumpkin pie

Baby if you leave I guess you'll die

Sugar sugar honey can't you see

You can't live without me

Maybe there was maybe there wasn't once

A woman who had men and dime a dozen

Sweet as honey and soft as pumpkin pie

Snapped her fingers and swiftly one would come

She had tempting reaches

And nobody no man could dream of

Sugar sugar honey pumpkin pie

Baby if you leave I guess you'll die

Sugar sugar honey can't you see

You can't live without me

To her castle she lead them one by one

Enchant their poor souls with enticing kiss

Give me love and I will give you gold

(They were told)

The story goes she take them by the hand

And show them her own little promise land

But as soon as her love would try to leave

Her evil eyes would speak

Sugar sugar honey pumpkin pie

Baby if you leave I guess you'll die

Sugar sugar honey can't you see

You can't live without me

I am told she was a real-life witch

With powders and poisons to mix

And as soon as her love was trying to leave

Her evil he'd receive yea