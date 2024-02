Du bist ein Lied.

Komponiert von Gott selbst.

Versteh mich jetzt bitte nicht falsch,

weil sich das vielleicht ein bisschen komisch anhört:

aber dir gehört der Ort, an dem sich meine Gedanken vor mir verstecken, bis ich sie auf deiner Haut wiederfinde.



Wegen dir habe ich vergessen, wie man clever lügt.

Und wegen dir werden mir langsam die Gründe zum Heulen knapp.

Wenn die Freunde weg sind,

wenn die Party vorbei ist,

dann bist du immer noch bei mir.



Und ich liebe dich.

Mehr als alles andere auf dieser Welt:

Wie du dich bewegst, sprichst, gehst, atmest.

Du weißt, dass es so ist.

Mein Gott, das ist alles so verrückt,

dass ich es kaum glauben kann.

Aber so wie jede Stimme aus der Stille hervorsticht,

oder wie jede Lampe von der Decke runterhängt,

oder wie sich jede Dame an ihr gutes Benehmen klammert,

so bin ich von diesem Gefühl gefesselt:



Deine Haut,

da wo die Geschichte ohne Ende beginnt,

wo der Mann ist, den ich mir rausgesucht hab,

wo mein Territorium ist,

und all die Sachen, die ich verdient habe,

weil ich immer so ein braves Mädchen war...