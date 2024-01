Oh Bruder, ich komme nicht durch.

Oft hab ich versucht, dich zu treffen,

denn ich weiß nicht mehr, was ich tun soll!

Du kannst dir nicht vorstellen, wie groß meine Angst vor der Zukunft ist.

Darüber möchte ich mit dir reden.



Das Reale kannst du greifen, doch die Zukunft liegt im Dunkel,

und ich habe keine Ahnung, ob ich darin noch Platz habe.

Du kannst alles auf den Kopf stellen: Den Mond an die Sonne nageln,

einen Song schreiben, der nicht nach Kopie klingt,

oder etwas tun, was vor dir noch niemand gewagt hat.



Hast du schon aufgegeben oder hoffst du noch?

Fühlst du dich zuweilen wie ein Puzzle,

das sein letztes Teil sucht, aber nicht findet?

Sprich mit mir über deine Gefühle!

Denn die anderen gebrauchen eine Sprache,

die ich nicht verstehe und dennoch reden sie auf mich ein!





Also, du hast keine Ahnung, wohin dich dein Weg führt

und glaubst, dich im Kreise zu drehen?

Willst reden, suchst den Kontakt zu deiner Umwelt,

hast aber das Gefühl, ignoriert zu werden.

Nichts ergibt mehr Sinn? Dann lass uns reden!