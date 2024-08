Natürlich ist Sänger Chris Martin derjenige, der das Tempo vorgibt, am meisten mit dem Publikum kommuniziert und einen mit seinem Charme und seiner Präsenz in den Bann zieht.



Ist ja auch sein Job, schließlich ist er der Frontmann. Aber, und das ist das Angenehme, er drängt sich trotzdem nie in den Vordergrund, sondern ist nur ein wichtiger Teil des ganzen Konzerts.



Dazu sind Sound- und Lichtshow immer nahezu perfekt und Coldplay vergessen auch eines nie: Wenn du Hits hast, dann spiele sie, denn die Menschen wollen sie hören: Clocks, In My Place, Yellow, Speed Of Sound, Viva La Vida und so weiter und so fort.