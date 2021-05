Mit ihren vielen Hits füllen sie Stadien auf der ganzen Welt, sie haben über 80 Millionen Exemplare ihrer acht Nummer-Eins-Alben verkauft und zahlreiche Musik-Preise gewonnen. Coldplay ist eine der größten – und gleichzeitig sympathischsten – Bands unserer Zeit. Hier gibt es eine Coldplay-Timeline.

SWR3 Star-Abend Donnerstagabend ist in SWR3 Zeit für die ganz großen Stars. Wir präsentieren euch jede zweite Woche von 20 bis 22 Uhr die bestens Songs, Storys und viele weitere Specials zu euren Lieblings-Stars im Radio: Live-Highlights, Hit-Geschichten, Interviews, Lyrix, Unplugged-Versionen, Kollaborationen, besondere Aufnahmen. Mit dabei waren bereits Pink, Coldplay, Herbert Grönemeyer, Linkin Park, Taylor Swift, U2 oder Herbert Grönemeyer.

Den aktuellen SWR3 Star-Abend hier in voller Länge anhören:

Songs, Storys, Specials 30.4.2021 SWR3 Star-Abend: Lady Gaga

10. Januar 1998: Erste Probe

Gitarrist Jonny Buckland und Sänger Chris Martin waren seit zwei Jahren Mitbewohner in London. In ihrer WG fand, gemeinsam mit Schlagzeuger Will Champion und Bassist Guy Berrymann, die erste Probe der vier Uni-Freunde statt, die als Coldplay Musikgeschichte schreiben sollten.

Wir werden jedes Jahr noch bessere Freunde. Wir sind uns sehr nahe und geben uns gleichzeitig genügend Raum. Coldplay ist wie eine Ehe zu viert, nur ohne Sex! Jonny Buckland 2012 im SWR3-Interview

10. Juli 2000: Parachutes

Coldplays Debüt-Album wurde erst zum Liebling in der britischen Indie-Szene und führte dann zum internationalen Durchbruch. Ihr erster Hit und bis heute eines der vielen Highlights auf jedem Coldplay-Konzert: Yellow.

26. August 2002: A Rush Of Blood To The Head

Auf ihrem zweiten Album werden Coldplay rockiger, wie an den Hits Clocks, The Scientist oder In My Place zu hören ist. Die Band hat es von ihrer Heimat Großbritannien, über Europa bis nach Amerika geschafft.

6. Juni 2005: X&Y

Auf dem dritten Studio-Album von Coldplay: Die Power-Ballade Fix You, Speed Of Sound, The Hardest Part, What If oder Talk. Letzerer verbindet die Briten mit der deutschen Elektro-Band Kraftwerk. Coldplay wollten für den Song ein Sample aus dem Kraftwerk-Song Computerliebe benutzen und schrieben ganz klassisch einen Brief an Komponist Ralf Hütter, wie SWR3-Musikmann Matthias Kugler erzählt:

Diverses 10.2.2021 Beitrag Coldplay, Kraftwerk, "Talk" und das "richtige" Sampling Dauer 6:31 min

12. Juni 2008: Viva La Vida or Death and All His Friends

Spätestes mit ihrem vierten Studio Album und dem Hit Viva La Vida sind Coldplay eine der größten Bands überhaupt.

Die größten Hits und ihre Geschichte 17.4.2019 Viva la vida – Coldplay Dauer 4:53 min

19. Oktober 2001: Mylo Xyloto

Bei dem fünften Studio-Album von Coldplay ist Popstar Rihanna als Gast-Sängerin bei Princess Of China dabei. Genau so bunt wie das Album-Cover sind ab jetzt auch die Live-Konzerte von Coldplay. Alle Besucher bekommen beim Einlass ein buntes Armband, das im Takt blinkt und das ganze Stadion in die beeindruckende Lichtshow mit einbindet.

16. Mai 2014: Ghost Stories

Für ihr sechstes Studio-Album schlagen Coldplay insgesamt wieder ruhigere Töne an. Neben ihrer Musik ist der Band auch soziales Engagement wichtig, wie etwa für die Bewegung Global Citizen, die gegen Armut kämpft. Bei einem Event der NGO in Hamburg traten Coldplay zusammen mit Shakira auf.

4. Dezember 2015: A Head Full Of Dreams

Zu ihrem siebten Studio-Album veröffentlichen Coldplay eine gleichnamige Dokumentation, die Filmmaterial ihrer kompletten 20-jährigen Bandgeschichte zeigt.

22. November 2019: Everyday Life

Bei ihrem achten Studio-Albums mit dem Hit Orphans, zeigen Coldplay, wie viel musikalischer Facettenreichtum und Kreativität nach all den Jahren noch immer in ihnen steckt. Heute klingt die Band eher wieder wie am Anfang. Die elektronischen Elemente rücken in den Hintergrund und die akustische Gitarre übernimmt. Zum Release des Doppel-Albums geben Coldplay zwei besondere Konzerte aus Jordanien. Die erste Hälfte des Albums Sunrise spielen sie bei Sonnenaufgang, die zweite Hälfte Sunset bei Sonnenuntergang.

Coldplay: Projekte und Kollaborationen

Zwischen all den Alben tun sich Coldplay noch mit anderen Künstlern zusammen, um gemeinsam Songs zu schreiben. 2007 mit Rapper Kanye West für Homecoming.

2015 haben Coldplay einen der schönsten Weihnachts-Pop-Songs geschrieben: Christmas Light.

Something Just Like This ist ein Song, den Coldplay zusammen mit dem Elektro-Duo Chainsmokers 2017 veröffentlicht haben.