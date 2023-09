Du gibst dein Bestes und bist dennoch zum Scheitern verurteilt.

Alle deine Wünsche werden erfüllt.

Doch was du wirklich brauchst, bleibt dir versagt.

Totale Erschöpfung – doch keine Hoffnung auf Schlaf!

Kein Ausweg in Sicht.

Du lässt den Tränen freien Lauf,

Was wiegt schwerer, als der Verlust des Unersetzbaren?

Zu lieben ohne den Hauch einer Chance!

Doch verzage nicht,

mein Licht wird dich in der Dunkelheit wärmen und sicher heim geleiten.

Ich bin an deiner Seite und werde dich wieder aufrichten.

Eine übermächtige Liebe hält dich gefangen.

Himmel und Hölle, so dicht bei einander!

Doch nur wer an die eigenen Grenzen stößt, erkennt sich selbst!

Tränen laufen über’s Gesicht,

verdecken den Verlust des Unersetzbaren.

Versprochen!

Ich werde aus meinen Fehlern lernen.

When you try your best but you don't succeed.

When you get what you want but not what you need.

When you feel so tired but you can't sleep.

Stuck in reverse.

When the tears come streaming down your face

'Cause you lose something you can't replace.

When you love someone but it goes to waste.

What could it be worse?

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

But high up above or down below

When you are too in love to let it show

Oh but if you never try you'll never know

Just what you're worth

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you

Tears come streaming down your face

When you lose something you cannot replace

oh and tears come streaming down your face

And I

Tears streaming down your face

I promise you I will learn from all my mistakes

oh and the tears streaming down your face

And I

Lights will guide you home

And ignite your bones

And I will try to fix you



Songwriter: Chris Martin / Guy Berryman / Jonny Buckland / Will Champion

Mit ihren vielen Hits füllen sie Stadien auf der ganzen Welt, sie haben über 80 Millionen Exemplare ihrer acht Nummer-Eins-Alben verkauft und zahlreiche Musik-Preise gewonnen. Coldplay ist eine der größten – und gleichzeitig sympathischsten – Bands unserer Zeit. Hier gibt es eine Coldplay-Timeline.