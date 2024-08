per E-Mail teilen

Coldplay sind ab dem 15. August endlich wieder in München für die „Music of the Spheres World Tour“. Wir sind für euch vor Ort & haben die Infos!

Das Coldplay-Konzert in München ist leider schon ausverkauft – aber SWR3 regelt für euch! Wir verlosen die letzten Tickets fürs Konzert. 👇

Eine Tournee, die komplett von Anfang bis Ende durchgetaktet ist? Nicht mit Coldplay! Die Band nimmt sich Zeit für ihre Fans, lässt Raum für Überraschungen und sorgt Abwechslung mit kleinen Änderungen in der Setlist. Beim letzten Deutschland-Konzert in Düsseldorf am 23. Juli waren folgende Songs dabei:

Act I: Planets



Higher Power

Adventure of a Lifetime

Paradise

The Scientist

Act II: Moons



Viva la Vida

Hymn for the Weekende

Everglow

Charlie Brown

Yellow

Viva La Vida – Coldplay Dauer 4:53 min In Viva La Vida feiern Coldplay die positive Kraft der Veränderung. Zwei Gemälde von Frida Kahlo und Eugéne Delacroix waren die Inspiration für Titel, Text und Cover.

Act III: Stars



Human Heart

People of the Pride

Clocks

Infinity Sign

Something Just Like This

My Universe

A Sky Full of Stars

Act IV: Home



Sparks

The Jumbotron Song

Fix You

Good Feelings

feelslikeimfallinginlove

Beim legendären britischen Glastonbury-Festival waren Coldplay in diesem Jahr Headliner und haben Feels Like I'm Falling In Love live gespielt:

Wer bei den drei Coldplay-Konzerten in München dabei ist, hat bereits jetzt die Chance, ganz neue Songs zu hören, die auf dem nächsten Coldplay-Album sein werden. Die Band hat ihr zehntes Album Moon Music für den 4. Oktober angekündigt. Doch erste Songs daraus spielen sie schon live: die offizielle Single Feels Like I'm Falling In Love und den weiteren Song Good Feelings.

Übrigens: Moon Music wird eines der letzten Coldplay-Alben sein! Die Band will nach 2025 keine neue Musik mehr veröffentlichen. Auf Tour gehen werden Coldplay aber weiterhin.

Tausende Menschen & krasse Venues – wer mit Coldplay tourt, hat das große Los gezogen. In München spielt Wilhelmine als Opener und Maggie Rogers als Main Supporter.

Coldplay haben auf dieser Tour immer Bands oder Acts aus dem jeweiligen Land als ersten Opener. Für die München-Konzerte 2024 ist es die deutsche Sängerin Wilhelmine. In ihren Songs thematisiert die vielen Herausforderungen, denen sie sich schon stellen musste. Shauna Summers Bild in Detailansicht öffnen Maggie Rogers ist eine amerikanische Singer-Songwriterin. Sie ging vor einigen Jahren viral, weil Pharrell Williams krass auf ihren Song Alaska reagiert hat. Mittlerweile ist die 30-Jährige supererfolgreich. Universal Music Bild in Detailansicht öffnen

Keine Tickets bekommen? Kein Problem, es gibt eine weitere Möglichkeit, beim Konzert dabei zu sein – und zwar kostenlos! Vom Olympiaberg aus habt ihr nicht nur einen fantastischen Blick auf die Perseiden, sondern auch ins Stadion!

Perseiden-Höhepunkt steht an! So gelingt das perfekte Foto!

Und spätestens seitdem der Berg kurzzeitig „Mount Swiftie“ wurde, wissen wir, dass der Sound auch in dieser Entfernung noch genial ist!

Einlass: ab 17:30 Uhr

Beginn Wilhelmine & Maggie Rogers: 18:30 Uhr

Beginn Coldplay: ca. 20:00 Uhr

Anfahrt zum Olympiastadion München

Wer mit den ÖPNV unterwegs ist, sollte nach folgenden Verbindungen Ausschau halten:

U-Bahn-Linie U3 Richtung Moosach – Haltestelle Olympiazentrum (ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark)

Richtung Moosach – Haltestelle Olympiazentrum (ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark) Trambahnlinie 20 & 21 – Haltestelle Olympiapark West

& – Haltestelle Olympiapark West Trambahnlinie 27 – Haltestelle Petuelring (ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark)

– Haltestelle Petuelring (ca. 5 min. Fußweg zum Olympiapark) StadtBuslinie 144 – Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg

– Haltestellen Spiridon-Louis-Ring, Olympiasee, Olympiaberg StadtBuslinie 173 – Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring

– Haltestellen Olympiazentrum, Olympia-Eissportzentrum, Petuelring StadtBuslinie 177 & 178 – Haltestelle Petuelring

S-Bahnlinie S1 Richtung Ostbahnhof – Haltestelle Moosach ab Moosach mit U-Bahnlinie U3 oder U8 bis Olympiazentrum (ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark)

Richtung Ostbahnhof – Haltestelle Moosach ab Moosach mit oder bis Olympiazentrum (ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark) S-Bahnlinie S8 Richtung Herrsching – Haltestelle Marienplatz

ab Marienplatz mit U-Bahnlinie U3 bis Olympiazentrum (ca. 10 min. Fußweg zum Olympiapark)

Checkt hier das Wetter fürs Konzert, damit es euch auf dem Weg zum Stadion nicht überrascht:

Ihr reist mit dem Auto an? Dann gebt folgende Adresse ins Navi ein:

Olympiapark München

Spiridon-Louis-Ring 21

80809 München

Aktuelle Staus und andere Verkehrsmeldungen findet ihr hier. 👇