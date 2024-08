Teilen

In Wien mussten die Konzerte von Taylor Swift wegen einer Terrorwarnung abgesagt werden. Doch wie ist eigentlich die Sicherheitslage bei Konzerten in Deutschland? Das sagt die Polizei in München!