Ein absoluter Knaller für Tausende Fans beim Konzert in München: Adele zeigt auf der Bühne ihren Verlobungsring. Ob die Sängerin und Rich Paul bald heiraten? Hier das Video schauen!

Das ist die Geschichte dahinter: Ein Fan ruft Adele beim Konzert in München die Frage zu „Will you marry me?“ („Wirst du mich heiraten?“) – und sie antwortet mit: „Ich kann dich nicht heiraten, weil ich schon heirate.“ Dazu hebt sie ihre linke Hand nach oben, an der ein Ring steckt.

In diesem Video auf X seht ihr die Szene:

Ob Adeles Andeutung, dass sie bald heiraten wird, wirklich ernst gemeint war, ist nicht klar. Die Deutsche Presse-Agentur hat beim Management der britischen Sängerin nachgefragt, aber noch keine Antwort bekommen.

Sängerin Adele und Sportagent Rich Paul

Was klar ist: Adele und Rich Paul sind seit 2021 ein Paar. Die Sängerin hat ihre Liebe zu dem Sportagenten auf Instagram schon lange öffentlich gemacht. Die beiden werden auch immer wieder bei Basketballspielen gesichtet, weil Rich Paul unter anderem Basketball-Star LeBron James von den Los Angeles Lakers vertritt.

Sollten die beiden heiraten, wäre es für Adele die zweite Ehe. Mit ihrem Ex-Mann, Simon Konecki, hat sie einen gemeinsamen Sohn.

Adele-Konzert = Verlobung und Hochzeit

Apropos heiraten. Irgendwie scheint es DAS Thema bei Adele-Konzerten zu sein. SWR3 war am 2. August in München dabei, als dieser wunderbare Heiratsantrag gemacht wurde – mit Unterstützung von Adele:

