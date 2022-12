Zum SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz bringt euch SWR3 die DJ-Stars von YouNotUs nach Ingelheim. Hier gibts alle Infos zu dem großen SWR3 Open Air Konzert. Der Vorverkauf läuft!

Vom 30. Juni bis 2. Juli 2023 findet das SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz statt – diesmal in Ingelheim. Wir von SWR3 wollen dort mit euch zusammen feiern! Dafür stehen YouNotUs am Freitag (30.06.) auf der Bühne.

YouNotUs: Große Party mit den internationalen DJ-Stars

Tobias und Gregor sind zusammen das Berliner Produzenten-, Songwriter- und DJ-Duo YouNotUs. Kennengelernt haben sich die beiden im Studium.

In den letzten Jahren sind sie mit ihren Dance-Pop-Songs zu einem der bekanntesten deutschen Acts im elektronischen Bereich geworden und hatten eine ganze Reihe an Hits: Please Tell Rosie, Only Thing We Know, Narcotic, Seventeen, Your Favourite Song und dieses Jahr den Sommerhit Samba. Alles große Radiosongs und viele Million Mal gestreamt. YouNotUs arbeiten dabei mit Stars wie Kelvin Jones oder Alle Farben zusammen. Mit dem haben sie 2015 auch den Reamon-Hit Supergirl neu produziert – nur kurz nach ihrer Gründung direkt der erste Erfolg. Letztes Jahr haben Ex-Reamonn-Sänger Rea Garvey und YouNotUs dann auch einen gemeinsamen neuen Song gemacht: Love Makes You Shine.

Mit ihrer Musik sind die Berliner mittlerweile in ganz Europa erfolgreich – und zwar sowohl im Radio, als auch in den Clubs oder auf Festivals und nächstes Jahr beim SWR3 Open Air in Ingelheim! YouNotUs legen dabei nicht einfach nur auf. Ihre DJ-Show lebt von der Live-Performance, bei der sie auch selbst die Instrumente spielen.

SWR Sommerfestival 2023 in Ingelheim

Letztes Jahr haben wir mit euch und Bosse in Zweibrücken getanzt. Nächstes Jahr findet das SWR Sommerfestival Rheinland-Pfalz in Ingelheim statt. Am ersten Abend des Wochenendes sorgen wir von SWR3 für die Stars auf der Bühne am Vorplatz der Kultur- und Kongresshalle.

Hier gehts zum Vorverkauf für das SWR3 Open Air beim Sommerfestival in Ingelheim

Alle Infos zum SWR3 Open Air in Ingelheim Act: YouNotUs

Freitag, 30.06.2023

Einlass: 19 Uhr

Beginn: 20 Uhr

Vorplatz der kING Ingelheim

Ticket: 10 Euro inklusive RNN-Ticket (für SWR3-Clubmitglieder 9 Euro)

Samstag (1.7.) und Sonntag (2.7.) könnt ihr auf der Festivalmeile außerdem den SWR besser kennenlernen und hinter die Kulissen von Radio, Fernsehen und Online-Angeboten schauen. Das Sommerfestival ist für die ganze Familie und der Eintritt zur SWR-Medienwelt ist frei.

SWR Sommerfestival auch in Baden-Württemberg