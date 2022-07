Der Strand am Tunisee hat gebebt und 40.000 Partypeople haben den Sommer gefeiert. Alle Highlights und Fotos von Top-DJs und feiernden Menschen beim Sea You Festival am Tunisee gibt es hier!

Der See glitzert, die Sonne scheint, wummernde Bässe vibrieren im Körper und man kann einfach nicht aufhören zu tanzen: Beim Sea You Festival in Freiburg haben 40.000 Menschen drei Tage und Nächte zu der besten elektronischen Musik gefeiert. Wir waren dabei und haben das Festival gecheckt!

Hier die Instagram-Story vom Festival anschauen!

Mehr als 150 Acts auf sieben Bühnen: In Freiburg haben Mega-DJs wie Alle Farben, Paul Kalkbrenner, YouNotUs, Purple Disco Machine, Moonbootica, aber auch viele andere coole Acts gespielt. Wer auf elektronische Musik, Sommer und Festivals steht, war hier von früh bis spät an einer der Bühnen und hat in der Sonne getanzt.

Wie so ein perfekter Festivaltag beim Sea You aussehen kann, hat DJ Alle Farben im SWR3-Interview erzählt.

Das Sea You Festival liegt an einem der wärmsten Orte in Deutschland, direkt an einem Badesee. Für Abkühlung und die die perfekte Sommerstimmung ist beim Sea You Festival auch gesorgt: Es gibt XXL-Flamingos, mit denen ihr über den See schippern könnt, eine Wakeboard-Anlage, eine Chillout-Area mit Hängematten, eine Styling-Area und ein Riesenrad, von dem aus man das ganze Gelände überblicken kann.

Strahlende Gesichter, glitzernde Haare, schöne Outfits und pure Lebensfreude. Der Festivalcrowd sieht man an, wie viel Spaß sie hat! Bei den Vibes fällt es einem nicht schwer, die Welt einfach mal zu vergessen. SWR3-Reporterin Jasmin Bergmann hat mit den Leuten gesprochen.

Diverses 17.7.2022 Sea You Festival-Geschichten Dauer 2:00 min

Nach dem Festival ist vor dem Festival: Bevor es zu eurem Lieblingsfestival geht, stimmt ihr euch schon seit Tagen mit lauter Musik, guter Laune und neuen Dance-Moves auf das Wochenende ein? Bei all der Vorfreude fällt es schwer, den Überblick zu behalten und an alles wichtige zu denken, bevor es für einige Tage in die Festival-Welt geht. Hier einige Tipps, die euch beim Packen helfen.

Festival-Packliste: Was braucht man auf einem Festival? Basics: (lieber drei Mal checken, ob man sie dabei hat): Ticket, Geld, Ausweis, Handy, Powerbank, kleine Tasche

Ticket, Geld, Ausweis, Handy, Powerbank, kleine Tasche Kleidung: Je ausgefallener und kreativer, desto besser! Von Onesie bis Bikini kann alles dabei sein – bestenfalls natürlich passend zum Wetter. Achja, apropos Bikini: Egal ob es heiß ist oder ob es regnet: Badesachen sind super praktisch. Und beim Sea You sowieso Pflicht – oder wollt ihr uns erzählen, ihr könntet einer Abkühlung im Tunisee widerstehen?

Je ausgefallener und kreativer, desto besser! Von Onesie bis Bikini kann alles dabei sein – bestenfalls natürlich passend zum Wetter. Achja, apropos Bikini: Egal ob es heiß ist oder ob es regnet: Badesachen sind super praktisch. Und beim Sea You sowieso Pflicht – oder wollt ihr uns erzählen, ihr könntet einer Abkühlung im Tunisee widerstehen? Schuhe: Ja, wir tanzen auch gerne mal barfuß am Seeufer oder auf der Wiese, aber neben normalen bequemen Schuhen sollten auch immer Gummistiefel und Flipflops im Gepäck sein.

Ja, wir tanzen auch gerne mal barfuß am Seeufer oder auf der Wiese, aber neben normalen bequemen Schuhen sollten auch immer Gummistiefel und Flipflops im Gepäck sein. Kosmetik und Hygiene: Bei allen Festivals gibt es auch Sanitäranlagen, ihr könnt also eure üblichen Kosmetiksachen mitnehmen. Nach einer durchtanzten Nacht tun eine Dusche und frisch gewaschene Haare einfach gut! Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, persönliche Medikamente und Deo sollten natürlich auch nicht vergessen werden. Da ihr fast die ganze Zeit draußen seid, braucht ihr auch unbedingt Sonnencreme. Und noch ein wichtiger Tipp: eigenes Toilettenpapier.

Bei allen Festivals gibt es auch Sanitäranlagen, ihr könnt also eure üblichen Kosmetiksachen mitnehmen. Nach einer durchtanzten Nacht tun eine Dusche und frisch gewaschene Haare einfach gut! Zahnbürste, Zahnpasta, Handtuch, persönliche Medikamente und Deo sollten natürlich auch nicht vergessen werden. Da ihr fast die ganze Zeit draußen seid, braucht ihr auch unbedingt Sonnencreme. Und noch ein wichtiger Tipp: eigenes Toilettenpapier. Camping-Ausrüstung: Wenn ihr nicht gerade im Campingbus schlaft, sind Zelt, Luftmatratze, Schlafsack und Kissen eure besten Freunde für die nächsten Tage. Ein Pavillon schützt euch tagsüber auf dem Zeltplatz vor Regen und Sonne. Mit einem Campingstuhl kann man es sich so richtig gemütlich machen.

Wenn ihr nicht gerade im Campingbus schlaft, sind Zelt, Luftmatratze, Schlafsack und Kissen eure besten Freunde für die nächsten Tage. Ein Pavillon schützt euch tagsüber auf dem Zeltplatz vor Regen und Sonne. Mit einem Campingstuhl kann man es sich so richtig gemütlich machen. Verpflegung: Denkt vor allem an ausreichend Wasser und Gefäße, die ihr auch mit Wasser von den Wasserstellen befüllen könnt. Eine Kühlbox kann zumindest helfen, dass die Getränke und andere Lebensmittel ein bisschen länger kalt bleiben. Für typische Campingplatz-Kulinarik braucht ihr natürlich auch einen Campingkocher, Dosenöffner, einen Grill und Lebensmittel, die nicht leicht verderblich sind. Geschirr, Besteck, Spülutensilien und Geschirrhandtuch sind ebenfalls brauchbar.

Denkt vor allem an ausreichend Wasser und Gefäße, die ihr auch mit Wasser von den Wasserstellen befüllen könnt. Eine Kühlbox kann zumindest helfen, dass die Getränke und andere Lebensmittel ein bisschen länger kalt bleiben. Für typische Campingplatz-Kulinarik braucht ihr natürlich auch einen Campingkocher, Dosenöffner, einen Grill und Lebensmittel, die nicht leicht verderblich sind. Geschirr, Besteck, Spülutensilien und Geschirrhandtuch sind ebenfalls brauchbar. Profi-Tipps: Beim Camping muss an vielen Stellen improvisiert werden. Geht der Stuhl kaputt? Ist der Pavillon eingestürzt? Muss Kleidung repariert werden? Möchte jemand eine Dose Bier an die Hand geklebt bekommen? Das Wundermittel heißt Panzertape. Nehmt es auf jeden Fall mit – ihr werdet es für irgendetwas brauchen!

Beim Camping muss an vielen Stellen improvisiert werden. Geht der Stuhl kaputt? Ist der Pavillon eingestürzt? Muss Kleidung repariert werden? Möchte jemand eine Dose Bier an die Hand geklebt bekommen? Das Wundermittel heißt Panzertape. Nehmt es auf jeden Fall mit – ihr werdet es für irgendetwas brauchen!

An alles zu denken ist aber quasi unmöglich. So kann das aussehen, wenn man den Dosenöffner vergessen hat – aber bei den Zeltnachbarn zu fragen, kann die einfachste Lösung sein ;-)

Bei Rock am Ring haben wir uns umgehört und weitere gute Tipps der Festivalbesucher gesammelt.