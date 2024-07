Es geht immer um die Frage: Wie hoch ist die Dosis und was macht der Stoff kurzfristig und langfristig mit mir. Die PFAS in der Sitzbeschichtung sind kurzfristig gebunden, reiben sich langfristig aber ab und können dadurch in die Umwelt und schließlich wieder auch in uns Menschen gelangen. Kurzfristig müssen wir also nicht in Panik verfallen. Langfristig macht es aber Sinn, PFAS-Quellen zu meiden.