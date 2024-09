Welche ist die Lieblings-Tiefkühlpizza der Deutschen? Genau, Salami-Pizza! Stiftung Warentest hat 21 davon getestet. Lest hier, welche Produkte am besten sind und wie gut vegane Alternativen sind.

Etwa 13 Tiefkühlpizzen essen wir im Durchschnitt pro Jahr. Das muss zwar nicht immer eine Salami-Pizza sein, trotzdem ist das die beliebteste Sorte und landet bei vielen von uns im Einkaufswagen. Grund genug für Stiftung Warentest bei Salami-Tiefkühlpizza mal genauer hinzuschauen.

Von den 21 getesteten Produkten (18 klassische Salami-Pizzen und drei vegane Alternativen) bekommen elf die Note „gut“ und zehn das Testurteil „befriedigend“. Eine gute Nachricht vorweg: Die ganz große Mehrheit der Salami-Tiefkühlpizzen schmeckt gut oder sogar sehr gut. Schauen wir und das mal genauer an.

So hat Stiftung Warentest die Salami-Tiefkühlpizzas getestet Den größten Einfluss auf das Testergebnis hat das sensorische Urteil. Also wie gut die Tiefkühlpizzas schmecken. Es fließt zu 40 Prozent in die Gesamtwertung ein. Zweitwichtigstes Kriterium ist die ernährungsphysiologische Qualität – ganz vereinfacht gesagt, wie „gesund“ bzw. „ungesund“ die Pizza ist. Stiftung Warentest richtet sich dabei nach den Empfehlungen der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Das Ergebnis fließt zu einem Viertel in die Gesamtnote ein. Außerdem haben die Tester die Pizzen auf Schadstoffe und Krankheitserreger untersucht sowie die Nutzerfreundlichkeit der Verpackung und die Beschreibung der Inhaltsstoffe bei der Bewertung berücksichtigt.

Von den 21 getesteten Pizzen schmecken sechs den Testern sehr gut, 13 gut und nur zwei befriedigend. Beide Pizzen mit dem Testurteil „befriedigend“ sind vom Discounter Lidl. Einmal die klassische Variante mit Salami („Trattoria Alfredo“) und die vegane Alternative („Vemondo“).

Am besten hat beim Geschmack die Salami-Pizza von Wagner in der Version „Die Ofenfrische“ abgeschnitten. Gleichauf ist das Passauer Start-Up „Freda“, das bundesweit liefert. Dessen Pizza war im Test allerdings auch am teuersten. Doch auch die Produkte von Dr. Oetker, GiaPizza und Bofrost bekommen ein „sehr gut“ beim „sensorischen Urteil“.

Die veganen Alternativen haben den Testern etwas weniger geschmeckt. Die von Kaufland schneidet mit einer 2,0 beim Geschmack noch am besten ab. Für die von Lidl gibts sogar eine glatte 3.

Welche Tiefkühlpizza ist die beste? Stiftung Warentest hat Salami-Pizzen aus der Tiefkühltruhe getestet. Und beim Geschmack sind fast alle gut oder sogar sehr gut! Adobe Stock udra11

Kann Tiefkühlpizza wirklich „wie beim Italiener“ schmecken?

Da sich über Geschmack ja bekanntlich streiten lässt, wollen wir euch einen zweiten Geschmackstest von unseren Kollegen von Marktcheck nicht vorenthalten. Sie haben drei Pizzaexperten verschiedene Salami-Tiefkühlpizzen probieren lassen, von denen einige auch im Test von Stiftung Warentest dabei sind.

Eine gute Nachricht vorweg: Schadstoffe spielen bei allen getesteten Produkten keine Rolle. Aber aus ernährungsphysiologischer Sicht – also bei der Frage, wie gesund oder ungesund sie sind – sind die Salami-Tiefkühlpizzas nicht so toll. Salz, Fett und Kalorien sind die Hauptprobleme. Und zwar auch bei den Pizzen, die beim Geschmack noch richtig gut waren (Freda, Dr. Oetker, GiaPizza, Bofrost).

12 Pizzen bekommen in dieser Kategorie noch ein „befriedigend“, sieben ein „ausreichend“ und die Gustavo Gusto hier sogar ein „mangelhaft“. Der Grund bei letzterer: ein sehr hoher Brennwert, viel Fett, sehr viel gesättigte Fettsäuren und sehr viel Salz.

Was ist aber so schlimm daran? „ Salz im Übermaß erhöht das Risiko für Bluthochdruck und in der Folge für Schlaganfall und Herzinfarkt “, schreibt die Stiftung Warentest. Auch ein hoher Anteil an gesättigten Fettsäuren kann Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen. Und mit teilweise über 1.000 Kalorien sind die Salami-Tiefkühlpizzen im Test auch sehr mächtig.

Besser sieht es wieder bei den Zusatzstoffen aus. Für ein Fertigprodukt hätten die Salamipizzen recht wenig, sagen die Tester. Die Veggie-Pizzen enthielten zwar mehr Zusatzstoffe, hatten aber oft weniger Fett, weniger Kalorien und teilweise recht hochwertiges Pflanzenöl im Wurst- oder Käse-Ersatz.

Tiefkühlpizza: Stiftung Warentest empfiehlt, nicht nur auf den Nutri-Score zu schauen

Mit dem Nutri-Score soll Verbrauchern auf einfache Weise sichtbar gemacht werden, wie gesund ein Produkt ist. Und 14 der getesteten Pizzen weisen den auch auf. Allerdings wird die Skala gerade auf ein strengeres Rechenmodell umgestellt. Denn bisher bezieht sie sich nämlich nur auf 100 Gramm eines Produktes und nicht auf die in diesem Fall gesamte Pizza. Gerade mit Blick auf die Kalorien kann so eine Verschiebung entstehen.

Apropos gesunde Ernährung: Bringt das wirklich was? Wir machen den Faktencheck!

Stiftung Warentest hat im Test der Tiefkühl-Salami-Pizzen drei Sieger ausgemacht:



die Salamipizza vom Versanddienst Freda (Note 2,2)

Wagner „Die Backfrische“ (Note 2,2)

und bei den veganen Pizzen die „Take it Veggie“ von Kaufland. (Note 2,4)

Wie die Tiefkühlpizza nach Deutschland kam Heute ist die Tiefkühlpizza aus den Regalen der Supermärkte und bei ganz Vielen in den Gefriertruhen nicht mehr wegzudenken. Nach Deutschland kam die Tiefkühlpizza vor ziemlich genau 54 Jahren am 1. Oktober 1970. Den Weg zu uns hat sie allerdings nicht aus Italien aus angetreten, sondern – Überraschung – aus dem Fastfood-Land USA. Dass die Tiefkühlpizza in Deutschland vom Markt angenommen wird, war damals aber überhaupt nicht sicher. Unsere Kollegen von SWR Kultur blicken zurück auf die Anfänge der Tiefkühlpizza in Deutschland: Zeitwort 1.10.2022 1.10.1970: Die Tiefkühlpizza kommt in Deutschland auf den Markt Dauer 4:04 min Viele Kalorien, schnell gebacken, gern gegessen, am beliebtesten ist die Pizza Salami.

Es muss ja nicht immer Tiefkühl-Pizza sein. Bei der SWR3 Grillparty hat Starkoch Johann Lafer eine ganz besondere Pizza-Variante für uns mitgebracht, mit Teig aus Kartoffeln, Räucherlachs und Asia-Mayonnaise. Hier gibts das Video dazu und das ausführliche Rezept zum Download.

Noch eine Alternative zur Tiefkühlpizza: der Pizzautomat

Und noch eine Alternative wollen wir euch nicht vorenthalten: Comedian Joe Di Nardo hat für uns einen Pizzaautomaten in Bühl getestet. Und unser Lieblings-Italiener findet die gar nicht schlecht!