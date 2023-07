per E-Mail teilen

Biografie: Das habe ich vor SWR3 gemacht

Ich sage immer: Der Beruf hat mich gefunden, nicht ich den Beruf. Ich hatte Medieninformatik studiert, wollte eigentlich in eine eher technische Richtung gehen. Schließlich bin ich aber bei einer Lokalzeitung in Offenburg gelandet, dort eher durch Zufall ins Video-Team gerutscht und war dort dann über 10 Jahre als Videojournalist tätig.

Im Sommer 2019 war ich dann zunächst bei SWR Aktuell und bin schließlich bei SWR3 angekommen.

Das mache ich bei SWR3: Als Multimedia-Redakteur bin ich in vielen Bereichen zu Hause. Mal schreibe ich einen Artikel für die Webseite, mal bastel ich Memes für Social Media und immer wieder drehe oder schneide ich mal größere, mal kleinere Reels für Insta, Tiktok oder Facebook.



So würde man mich zitieren:

Ja, ich nehm auf jeden Fall mal die Kamera mit!

Diesen Song höre ich immer: Wenn er nen 90er-Boom-Bap-Beat hat, hör ich garantiert hin! Bei nem smoothen Techno-Beat, Reggae oder Südamerikanischem aber auch!

Das mag ich an SWR3Land am meisten: Die Natur, die Menschen, die Fasnacht (ja, Ex-Dorfkind…), den Rhein und dass meine große Liebe Frankreich so nah ist!

Darüber lache ich: Sobald es skurril und absurd wird, bin ich dabei. Monty Python, Little Britain aber auch Kurt Krömer find ich sehr witzig.

Bei dieser Serie verlasse ich die Couch nicht mehr: Mad Men, 4 Blocks, Der Pass, Das Boot und meine erste so richtige Serien-Binge Erfahrung: True Detective

Das verstecke ich, wenn Besuch kommt: Am liebsten nix, aber meine Frau findet garantiert was, das ich noch aufräumen muss. Im Zweifel irgendwelche Kabel oder Zeugs vom Laptop…

Diesem Menschen/dieser Seite folge ich: monkey_4ever _